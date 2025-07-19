Штраф 17 тисяч гривень за неоновлені дані в ТЦК залишається, — речник Сухопутних військ Саранцев

В Сухопутних військах ЗСУ наголошують, що сплив терміну штрафування за оновлення даних не врятує від оголошення в розшук ТЦК.

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Як повідомлялося раніше, українців, які підлягають військовому обліку й не оновили у встановлений законом про посилення мобілізації строк персональні дані: адресу проживання, мобільний телефон і email через ТЦК, Резерв+ чи ЦНАП, більше не зможуть оштрафувати.

Відповідно до мобілізаційного законодавства, до 16 липня 2024 року всі військовозобов'язані повинні були оновити свої дані в Резерв+ або особисто в ТЦК. За порушення цієї вимоги було передбачено штраф у розмірі 17 тисяч гривень згідно зі статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Згідно з ч. 7 статті 38 КУпАП, адміністративне стягнення під час воєнного стану може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, однак не пізніше одного року з дня вчинення.

Отже після 17 липня 2025 року штрафи за несвоєчасне оновлення даних уже не можуть накладатися через сплив терміну притягнення до адміністративної відповідальності.

У свою чергу речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, коментуючи ситуацію, сказав, що виписування штрафів ніколи не було основною метою роботи ТЦК.

«Я не можу уявити ситуацію, що людина протягом усього свого життя виконувала правила військового обліку, а от саме вимогу оновити персональні дані протягом 60 днів не виконала. Якщо чоловік не виконав цю конкретну вимогу, то, напевно, в нього є й інші порушення», – сказав він.

Істомін додав, що сплив терміну штрафування за неоновлення даних не скасовує інших правил військового обліку.

Військовозобов'язані повинні мати при собі військово-обліковий документ і показувати його поліції або співробітникам ТЦК під час перевірки.

При цьому речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у коментарі ТСН сказав, що заяви окремих адвокатів про неможливість накласти штраф за неоновлення даних є хибними та не відповідають дійсності.

«Заяви окремих адвокатів про неможливість накласти штраф за неоновлення військово-облікових даних не відповідають дійсності», — наголосив він.

Саранцев додав: «Штрафи, які передбачені за порушення військового обліку — залишаються. Якщо людина самостійно прибуде до ТЦК, то у неї буде можливість сплатити вдвічі менше — 8500».

В ЗСУ підкреслюють, що поява в інформаційному просторі хибних заяв щодо штрафів може певною мірою «розслабити» військовозобов’язаних, а невиконання вимог законодавства здатне породити нову хвилю штрафів.

Раніше стало відомо, що чоловікам, які вчасно уточнили дані, прийшли повідомлення про штрафи від ТЦК у Резерв+ – що радять у Міноборони.

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