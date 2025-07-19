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Штраф 17 тысяч гривен за необновленные данные в ТЦК остается, — спикер Сухопутных войск Саранцев

14:18, 19 июля 2025
В Сухопутных войсках ВСУ отмечают, что истечение срока штрафования за обновление данных не спасет от объявления в розыск ТЦК.
Штраф 17 тысяч гривен за необновленные данные в ТЦК остается, — спикер Сухопутных войск Саранцев
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Как сообщалось ранее, украинцы, подлежащие воинскому учету и не обновившие в установленный законом об усилении мобилизации срок персональные данные — адрес проживания, номер мобильного телефона и email через ТЦК, «Резерв+» или ЦНАП — больше не могут быть оштрафованы за это нарушение.

Согласно мобилизационному законодательству, до 16 июля 2024 года все военнообязанные должны были обновить свои данные в приложении «Резерв+» или лично в территориальных центрах комплектования. За нарушение этого требования предусматривался штраф в размере 17 тысяч гривен в соответствии со статьей 210-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно ч. 7 статьи 38 КУоАП, административное взыскание в условиях военного положения может быть наложено в течение трех месяцев с момента выявления правонарушения, но не позднее одного года со дня его совершения.

Таким образом, после 17 июля 2025 года штрафы за несвоевременное обновление данных уже не могут быть наложены из-за истечения срока привлечения к административной ответственности.

В свою очередь, представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин, комментируя ситуацию, заявил, что выписывание штрафов никогда не было основной целью работы территориальных центров комплектования.

«Я не могу представить ситуацию, при которой человек всю жизнь добросовестно выполнял правила воинского учета, а вот именно требование обновить персональные данные за 60 дней проигнорировал. Если мужчина не выполнил это конкретное требование, скорее всего, у него есть и другие нарушения», — отметил он.

Истомин добавил, что истечение срока для наложения штрафов за не обновленные данные не отменяет других правил воинского учета.

Военнообязанные по-прежнему обязаны иметь при себе военный документ и предъявлять его полиции или сотрудникам ТЦК при проверке.

При этом представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в комментарии ТСН заявил, что утверждения отдельных адвокатов о невозможности наложить штраф за не обновление данных являются ошибочными и не соответствуют действительности.

«Заявления отдельных адвокатов о невозможности наложить штраф за не обновление военно-учетных данных не соответствуют действительности», — подчеркнул он.

Саранцев добавил: «Штрафы, предусмотренные за нарушение правил воинского учета, остаются. Если человек самостоятельно придет в ТЦК, у него будет возможность заплатить вдвое меньше — 8500 гривен».

В ВСУ подчеркивают, что появление в информационном пространстве ложных заявлений относительно штрафов может в определенной мере «расслабить» военнообязанных, а несоблюдение требований законодательства способно спровоцировать новую волну административных взысканий.

Ранее стало известно, что мужчинам, которые вовремя уточнили данные, пришли сообщения о штрафах от ТЦК в Резерв+ – что советуют в Минобороны.

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