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У ТЦК підтвердили, що військовозобов'язаних, які вчасно не оновили облікові дані, більше не зможуть штрафувати

16:31, 18 липня 2025
При цьому раніше винесені до 16 липня штрафи залишаються чинними.
У ТЦК підтвердили, що військовозобов'язаних, які вчасно не оновили облікові дані, більше не зможуть штрафувати
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Українців, які підлягають військовому обліку й не оновили вчасно свої облікові дані, більше не зможуть штрафувати. Це підтвердив речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін у коментарі виданню «Telegraf».

Згідно з законодавством, всі військовозобов'язані мали до 16 липня 2024 року оновити свої дані через Резерв+ або відвідавши ТЦК. За порушення цієї вимоги передбачався штраф 17 тисяч гривень згідно зі статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Згідно з частиною 7 статті 38 КУпАП, «адміністративне стягнення під час воєнного стану може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення».

Таким чином, після 17 липня 2025 року санкції за несвоєчасне оновлення даних уже не можуть застосовуватися через сплив строку притягнення до адміністративної відповідальності.

Водночас Істомін переконаний, що таких українців усе одно оштрафують з інших підстав, адже «якщо чоловік не виконав цю конкретну вимогу, то, ймовірно, в нього є й інші порушення».

«Я не можу уявити ситуацію, що людина протягом усього свого життя виконувала правила військового обліку, а от саме вимогу оновити персональні дані протягом 60 днів не виконала. Якщо чоловік не виконав цю конкретну вимогу, то напевно у нього є й інші порушення», — зазначив речник Полтавського ТЦК.

При цьому раніше винесені до 16 липня штрафи залишаються чинними.

Істомін наголосив, що закінчення терміну притягнення до відповідальності за неоновлення даних не скасовує всі інші правила військового обліку. Громадяни повинні мати при собі військово-обліковий документ і показувати його поліції або працівникам ТЦК при перевірці.

«Виписування штрафів ніколи не було основною метою роботи ТЦК та СП. Для нас головне, щоб у базі даних інформація була свіжою. А найважливіше завдання під час війни — поповнення лав Збройних Сил України», — пояснив майор.

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