Пропонував хабар слідчому і втік за кордон: з Польщі екстрадували жителя Хмельниччини для відбуття покарання

Чоловік надав слідчому хабар слідчому для уникнення покарання за крадіжку.

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З Польщі було екстрадовано жителя Кам’янця-Подільського, якого було оголошено в міжнародний розшук. Про це повідомляє обласна прокуратура.

У 2020 році чоловік надав слідчому поліції 4 тисячі гривень неправомірної вигоди, аби уникнути кримінальної відповідальності за крадіжку. За цей злочин його засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

До набрання вироком суду законної сили, чоловік втік за кордон. З ініціативи прокурорів його оголосили в міжнародний розшук. У березні 2025 року чоловіка затримали в Польщі. 17 липня 2025 року його передали українським правоохоронцям на пункті пропуску «Устилуг – Зосін».

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