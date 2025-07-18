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Зеленський обговорив зі Шмигалем забезпечення дипстрайків

16:23, 18 липня 2025
Володимир Зеленський підкреслив, що Денис Шмигаль вже розпочав аудит домовленостей, які потребують термінового контрактування.
Зеленський обговорив зі Шмигалем забезпечення дипстрайків
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з новим міністром оборони Денисом Шмигалем, за підсумками якої доручив терміново укласти всі необхідні контракти щодо дронів. Також обговорили забезпечення дипстрайків.

«Вже триває фактично аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування. Зокрема, це стосується дронів, і особливо дронів-перехоплювачів. Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України.

Також обговорили забезпечення дипстрайків – частоту наших ударів, пріоритетні завдання. Вдячний усім залученим підрозділам за влучність», - заявив Глава держави.

Також Зеленський підкреслив, що на 21 липня міністр оборони готує представлення конкретної програми роботи Міністерства та ключові пріоритети, які будуть реалізовані короткостроково, наступними тижнями, і середньостроково, за наступні шість місяців.

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Володимир Зеленський Денис Шмигаль Міноборони

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