Практика судів
  1. В Україні

На Вінниччині підприємець безоплатно використовував 280 гектарів водного фонду для незаконного вилову риби

22:36, 18 липня 2025
Прокуратура відстояла повернення водного ресурсу у комунальну власність.
На Вінниччині підприємець безоплатно використовував 280 гектарів водного фонду для незаконного вилову риби
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині прокуратурою встановлено факт протиправного використання земельних ділянок водного фонду на території Кунківської громади Гайсинського району. 

За даними прокуратури, мова йде про 2 ділянки під водосховищем загальною площею 280 га вартістю 5,4 млн грн, які фізична особа-підприємець безоплатно використовувала упродовж 2018 – 2022 років для вилову риби без належних правовстановлюючих документів. 

Крім того водосховище використовується для забезпечення мешканців навколишніх населених пунктів питною водою, а тому передача його в користування для здійснення рибогосподарської діяльності законодавством взагалі заборонена. 

З огляду на порушення, прокуратура звернулася до Господарського суду Вінницької області з позовом про повернення земельних ділянок водного фонду у розпорядження громади. 

Рішенням суду від 28.03.2024 позовні вимоги прокуратури задоволено, однак відповідач оскаржив його в апеляційному порядку. 

Північно-західний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокурорів та залишив без змін рішення Господарського суду Вінницької області. 

Оскільки рішення набуло законної сили, прокуратурою контролюватиметься його реальне виконання. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді зареєструють законопроект про підвищення окладу суддям місцевих судів до 90 тисяч грн – Денис Маслов

Голова правового комітету Верховної Ради Денис Маслов повідомив про реєстрацію альтернативного законопроекту про орудні величини для розрахунку посадових окладів.

Суддівський імунітет не є безмежним, навіть якщо йдеться про ВАКС – ВРП нагадала судді Віктору Маслову норми законодавства

Вища рада правосуддя фактично нагадала судді ВАКС Віктору Маслову, що суддівський імунітет не дорівнює свавільному тлумаченню закону.

Потрібно терміново скоротити видатки: Михайло Федоров заявив, що планує запустити аналог DOGE Ілона Маска

До цього новий прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що «ми вже почали роботу над оптимізацією державного апарату і беремо курс на повний аудит видатків з метою їх скорочення».

У ДБР заявили, що продовжують ретельне розслідування обставин смерті чоловіка через дії співробітників київських ТЦК

Працівники ДБР повідомили про підозри заступнику начальника Подільського районного ТЦК та солдату Шевченківського районного ТЦК Києва – обидва фігуранти перебувають під вартою.

МВФ може не прив’язувати до конкретних реформ погодження програм фінансування — голова бюджетного комітету Ради

Пошук фінансування не має бути лише проблемою українського уряду і Єврокомісії – голова бюджетного комітету Роксолана Підласа вважає, що програма з МВФ в подальшому може працювати без структурних маяків, як МВФ це робить для певних країн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва