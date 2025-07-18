На Вінниччині підприємець безоплатно використовував 280 гектарів водного фонду для незаконного вилову риби

Прокуратура відстояла повернення водного ресурсу у комунальну власність.

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На Вінниччині прокуратурою встановлено факт протиправного використання земельних ділянок водного фонду на території Кунківської громади Гайсинського району.

За даними прокуратури, мова йде про 2 ділянки під водосховищем загальною площею 280 га вартістю 5,4 млн грн, які фізична особа-підприємець безоплатно використовувала упродовж 2018 – 2022 років для вилову риби без належних правовстановлюючих документів.

Крім того водосховище використовується для забезпечення мешканців навколишніх населених пунктів питною водою, а тому передача його в користування для здійснення рибогосподарської діяльності законодавством взагалі заборонена.

З огляду на порушення, прокуратура звернулася до Господарського суду Вінницької області з позовом про повернення земельних ділянок водного фонду у розпорядження громади.

Рішенням суду від 28.03.2024 позовні вимоги прокуратури задоволено, однак відповідач оскаржив його в апеляційному порядку.

Північно-західний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокурорів та залишив без змін рішення Господарського суду Вінницької області.

Оскільки рішення набуло законної сили, прокуратурою контролюватиметься його реальне виконання.

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