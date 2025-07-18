В Винницкой области предприниматель бесплатно использовал 280 гектаров водного фонда для незаконного вылова рыбы

Прокуратура отстояла возврат водного ресурса в коммунальную собственность.

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В Винницкой области прокуратурой установлен факт противоправного использования земельных участков водного фонда на территории Кунковской общины Гайсинского района.

По данным прокуратуры, речь идет о 2 участках под водохранилищем общей площадью 280 га стоимостью 5,4 млн грн, которые физическое лицо-предприниматель безвозмездно использовало в течение 2018 – 2022 годов для отлова рыбы без надлежащих правоустанавливающих документов.

Кроме того, водохранилище используется для обеспечения жителей окрестных населенных пунктов питьевой водой, а потому передача его в пользование для осуществления рыбохозяйственной деятельности законодательством вообще запрещена.

Учитывая нарушения, прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Винницкой области с иском о возвращении земельных участков водного фонда в распоряжение общины.

Решением суда от 28.03.2024 исковые требования прокуратуры удовлетворены, однако ответчик обжаловал его в апелляционном порядке.

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуроров и оставил по-прежнему решение Хозяйственного суда Винницкой области.

Поскольку решение вступило в законную силу, прокуратурой будет контролироваться его реальное исполнение.

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