НАПК начало очистку Реестра коррупционеров после вступления в силу нового закона

С 17 июля в Украине вступили в силу изменения в законодательство, устанавливающие сроки хранения информации в Реестре коррупционеров.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в законе о предотвращении коррупции установлены сроки хранения сведений в Реестре коррупционеров. Соответствующие изменения предусмотрены подписанным законом 4496-IX (законопроект 13271-1).

Закон 4496-IXвступил в силу с 17 июля, который, среди прочего, определяет сроки хранения информации в Реестре коррупционеров. В связи с этим Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало удаление из Реестра данных, срок хранения которых уже истек.

В настоящее время в Реестре содержится более 55 тысяч записей о физических и юридических лицах, нарушивших законодательство. Из них:

34 064 записи — о привлечении к административной ответственности;

18 579 — к уголовной;

2 708 — к дисциплинарной.

В НАПК опубликовали подробное разъяснение о сроках нахождения в Реестре и порядке удаления сведений о лицах, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Также объяснили, как новые законодательные изменения повлияют на проведение специальных проверок кандидатов на должности и на публичные закупки.

Удаление сведений о привлеченных к административной ответственности

Сведения о лицах, привлеченных к административной ответственности за совершение административных правонарушений, связанных с коррупцией, отныне хранятся в Реестре коррупционеров в течение года. Общее количество записей о таких правонарушениях в реестре по состоянию на 17 июля 2025 года составило 34 064.

Удаление таких данных будет осуществляться постепенно в порядке очередности, начиная с записей, внесенных в Реестр коррупционеров ранее. Удаление из реестра всех записей, по которым имеются соответствующие основания по состоянию на 17 июля 2025 года, планируется завершить до 31 декабря 2025 года. Удаление таких сведений из реестра будет осуществляться на основе имеющихся в нем данных, обращения в НАПК для этого не требуется.

Удаление сведений о привлеченных к уголовной ответственности

Удаление сведений о лицах, которые были привлечены к уголовной ответственности (по состоянию на 17 июля 2025 года в Реестре коррупционеров содержится 18 579 таких записей), будет осуществляться при условии снятия или погашения судимости за совершение соответствующего коррупционного правонарушения на основании заявления лица, сведения о котором содержатся в Реестре коррупционеров.

Заявление об удалении данных из Реестра коррупционеров составляется в произвольной форме с указанием персональных данных заявителя (ФИО, дата и место рождения, РНОКПП).

К заявлению должен быть приложен вытяг об отсутствии или наличии судимости, сформированный в информационно-аналитической системе «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости» Министерства внутренних дел. Вытяг должен быть сформирован не позднее одного месяца от даты направления заявления об удалении сведений из Реестра коррупционеров.

Заявления об удалении сведений из Реестра коррупционеров можно направлять в НАПК по почте и на электронный адрес: [email protected].

Удаление сведений о привлеченных к дисциплинарной ответственности

Удаление из Реестра коррупционеров сведений о лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией (в настоящее время в реестре 2 708 таких записей), Законом № 4496 не предусмотрено.

Вместе с тем, НАПК считает возможным удалять такие сведения из реестра по истечении одного года с дня наложения дисциплинарного взыскания, опираясь на положения ч. 1 ст. 151 Кодекса законов о труде Украины. В целях урегулирования порядка удаления таких данных из Реестра коррупционеров НАПК в ближайшее время утвердит изменения в Положение о нем.

Удаление из Реестра коррупционеров данных о лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение правонарушений, связанных с коррупцией, содержащихся в нем по состоянию на 17 июля 2025 года, будет осуществляться при наличии соответствующих оснований постепенно до 31 декабря 2025 года в порядке очередности, начиная с записей, внесенных в Реестр коррупционеров ранее. Удаление таких сведений из реестра будет осуществляться на основе имеющихся в нем данных, обращения в НАПК для этого не требуется.

Особенности проведения специальных проверок в связи с изменениями

При проведении специальной проверки НАПК будет проверять:

наличие в Реестре коррупционеров данных о кандидате на должность;

наличие оснований для удаления из Реестра коррупционеров сведений о кандидате на должность.

Результаты специальной проверки будут предоставляться ее инициатору только после удаления данных о кандидате на должность из Реестра коррупционеров (при наличии для этого оснований).

В то же время, при проведении специальных проверок будут учитываться положения ч. 2 ст. 19 Закона Украины «О государственной службе», которыми установлены ограничения сроком на три года для поступления на государственную службу для лиц, подвергнутых административному взысканию за правонарушение, связанное с коррупцией. Соответствующие сведения НАПК будет предоставлять инициатору специальной проверки независимо от наличия/отсутствия сведений о кандидате на должность в Реестре коррупционеров.

Влияние изменений на проведение публичных закупок

В НАПК обращают внимание, что ограничение на участие в процедурах публичных закупок, предусмотренное п. 5 ч. 1 ст. 17 Закона Украины «О публичных закупках», не зависит от наличия данных о лице в Реестре коррупционеров и действует бессрочно. То есть лицо, когда-либо привлеченное к ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, никогда не сможет участвовать в тендерах.

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