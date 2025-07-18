Стало известно, могут ли одновременно иметь и отец находиться в отпуске по уходу за ребенком, если одному ребенку 2 года, а другому — 2 месяца

В Гоструда отметили, что каждый ребенок является отдельным основанием для предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, могут ли одновременно иметь и отец находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, если одному ребенку 2 года, а другому - 2 месяца.

Отмечается, что они могут. Каждый ребенок является отдельным основанием для предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Для получения такого отпуска родитель должен предоставить свидетельство о рождении ребенка и любой официально оформленный документ, подтверждающий неиспользование указанного отпуска другим родителем.

Ранее мы писали, как предоставляется отпуск без сохранения зарплаты для абитуриентов родителей.

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