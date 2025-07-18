В Харькове сотрудники ТЦК задержали прохожего — полиция разъяснила ситуацию

В полиции заявили, что сотрудники ТЦК задержали 32-летнего местного жителя, который уклоняется от призыва.

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В социальных сетях 18 июля распространилось видео, на котором мужчины в военной форме задерживают прохожего. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

В полиции отметили, что в публикациях звучали предположения о том, что судьба задержанного якобы неизвестна.

Правоохранители установили, что в тот день в Харькове работала совместная группа оповещения с участием представителей районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки и сотрудника полиции.

«В ходе отработки был выявлен 32-летний местный житель, который, согласно имеющимся базам данных, находится в розыске как лицо, уклоняющееся от призыва по мобилизации», — заявили в полиции.

Там подчеркнули, что мужчину задержали на основании ст. 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях и доставили в один из Территориальных центров комплектования и социальной поддержки для дальнейшего выяснения обстоятельств.

«Информация о событии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений о правонарушениях и других событиях в соответствии с действующим законодательством», — добавили в полиции.

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