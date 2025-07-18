У Харкові працівники ТЦК затримали перехожого — поліція роз’яснила ситуацію

У поліції заявили, що працівники ТЦК затримали 32-річного місцевого жителя, який ухиляється від призову.

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В соціальних мережах 18 липня було поширено відео, на якому чоловіки у військовій формі затримують перехожого. Про це повідомив відділ комунікацій ГУНП України в Харківській області.

У поліції зазначили, у публікаціях лунали припущення, що доля затриманого нібито невідома.

Правоохоронці встановили, що того дня у Харкові працювала спільна група оповіщення за участю представників районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та працівника поліції.

«Під час відпрацювання виявлено 32-річного місцевого жителя, який згідно з наявними базами даних перебуває у розшуку як особа, що ухиляється від призову за мобілізацією», - заявили у поліції.

Там підкреслили, що чоловіка затримано на підставі ст. 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення та доставлено до одного з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для подальшого з’ясування обставин.

«Інформацію про подію зареєстровано у Єдиному обліку заяв і повідомлень про правопорушення та інші події відповідно до чинного законодавства», - додали у поліції.

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