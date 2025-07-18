Зеленский обсудил со Шмыгалем обеспечение дипстрайков

Владимир Зеленский подчеркнул, что Денис Шмыгаль уже начал аудит договоренностей, которые требуют срочного заключения контрактов.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с новым министром обороны Денисом Шмыгалем, по итогам которого поручил срочно заключить все необходимые контракты по дронам. Также обсудили обеспечение дипстрайков.

«Уже фактически проводится аудит договоренностей, которые требуют ускоренного заключения контрактов. В частности, это касается дронов, и особенно — дронов-перехватчиков. Поручил срочно заключить все соответствующие контракты на дроны, необходимые нашим Силам обороны Украины.

Также обсудили обеспечение дипстрайков — частоту наших ударов, приоритетные задачи. Благодарен всем задействованным подразделениям за точность», — заявил Глава государства.

Также Зеленский подчеркнул, что на 21 июля министр обороны готовит представление конкретной программы работы Министерства и ключевых приоритетов, которые будут реализованы в краткосрочной перспективе — в течение следующих недель, и в среднесрочной — в течение следующих шести месяцев.

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