Предлагал взятку следователю и убежал за границу: из Польши экстрадировали жителя Хмельницкой области для отбывания наказания

Мужчина дал следователю взятку во избежание наказания за кражу.

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Из Польши был экстрадирован житель Каменца-Подольского, который был объявлен в международный розыск. Об этом сообщает областная прокуратура.

В 2020 году мужчина предоставил следователю полиции 4 тысячи гривен неправомерной выгоды во избежание уголовной ответственности за кражу. За это преступление он приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья.

До вступления приговора в суд законной силы, мужчина бежал за границу. По инициативе прокуроров его объявили в международный розыск. В марте 2025 года мужчину задержали в Польше. 17 июля 2025 года он был передан украинским правоохранителям на пункте пропуска «Устилуг – Зосин».

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