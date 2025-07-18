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В ТЦК подтвердили, что военнообязанных, вовремя не обновивших учетные данные, больше не смогут штрафовать

16:31, 18 июля 2025
При этом ранее выписанные до 16 июля штрафы остаются в силе.
В ТЦК подтвердили, что военнообязанных, вовремя не обновивших учетные данные, больше не смогут штрафовать
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Украинцев, которые подлежат воинскому учету и не обновили вовремя свои учетные данные, больше не смогут штрафовать. Это подтвердил спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин в комментарии изданию «Telegraf».

Согласно законодательству, все военнообязанные должны были до 16 июля 2024 года обновить свои данные через «Резерв+» или посетив ТЦК. За нарушение этого требования предусматривался штраф в размере 17 тысяч гривен в соответствии со статьей 210-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно части 7 статьи 38 КУоАП, «административное взыскание во время военного положения может быть наложено в течение трех месяцев с момента выявления правонарушения, но не позднее одного года со дня его совершения».

Таким образом, после 17 июля 2025 года санкции за несвоевременное обновление данных уже не могут применяться из-за истечения срока привлечения к административной ответственности.

В то же время Истомин уверен, что таких украинцев все равно оштрафуют по другим основаниям, ведь «если мужчина не выполнил это конкретное требование, то, вероятно, у него есть и другие нарушения».

«Я не могу представить ситуацию, в которой человек всю жизнь добросовестно выполнял правила воинского учета, но именно требование обновить персональные данные в течение 60 дней проигнорировал. Если мужчина не выполнил это конкретное требование, то, скорее всего, у него есть и другие нарушения», — отметил спикер Полтавского ТЦК.

При этом ранее вынесенные до 16 июля штрафы остаются в силе.

Истомин подчеркнул, что истечение срока привлечения к ответственности за не обновленные данные не отменяет все остальные правила воинского учета. Граждане обязаны иметь при себе воинско-учетный документ и предъявлять его полиции или сотрудникам ТЦК при проверке.

«Выписывание штрафов никогда не было основной задачей работы ТЦК и СП. Для нас главное — чтобы информация в базе данных была актуальной. А самая важная задача во время войны — пополнение рядов Вооруженных сил Украины», — объяснил майор.

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