Мужчинам, которые вовремя уточнили данные, пришли сообщения о штрафах от ТЦК в Резерв+ – что советуют в Минобороны

Военнообязанные вовремя уточнили свои данные, но им все равно пришли штрафы в Резерв+ – что говорит ответственная за цифровизацию в Минобороны Екатерина Черногоренко.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

К ответственной за цифровизацию в Минобороны Катерине Черногоренко массово обращаются военнообязанные с вопросом относительно отображения в Резерв+ штрафов от ТЦК, хотя они вовремя уточнили персональные данные, как того требовал закон об усилении мобилизации, то есть до 16 июля 2024 года.

Следует заметить, что сообщения о штрафах ТЦК массово поступили как раз перед истечением срока для привлечения мужчин к ответственности за неуточнение персональных данных. Так, КУоАП предусматривает, что административное взыскание за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, может быть наложено в течение 3-х месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения.

Итак, государство накануне истечения годичного срока для привлечения к ответственности решило ускорить процесс выявления лиц, которые не обновили персональные данные. То есть, до 17 июля 2025 года.

«Как быть, если в моем случае я сделал все вовремя и по закону, стал на учет еще до крайней даты 16 июля 2024 года, вклеивал ВИН-код в мае того же года, а также в текущем 2025 году проходил ВВК. Но сегодня засветился штраф именно за несвоевременное обновление данных. Я все вовремя предоставлял и при мне вносили информацию в Оберег, я лично это видел, у меня есть все подтверждающие документы, в том числе и в бумажной форме.

Как так получается: я все вовремя делал, но теперь должен платить штраф, или разбираться в своем ТЦК, где сейчас полный коллапс из-за людей с такой же проблемой как у меня?» - спросили Катерину Черногоренко.

На это она отметила, что мужчине надо идти в ТЦК.

«Похоже, что информации об уточнении ваших данных нет в реестре Оберег. Обратитесь в свой ТЦК и СП с этим вопросом. Если вы действительно уточнили данные вовремя, не нужно подавать заявление и оплачивать штраф», отметила Черногоренко.

Другой подписчик обращает внимание заместителя министра, что он обновил данные в установленный срок, но тоже получил штраф.

«Данные обновлены физически в ТЦК в 20-х числах июня 2024 года (то есть, вовремя), тогда же получил вклеенный в военный билет штрих-код. После этого без проблем перебронирован. Резерв+ установлен 18 ноября 2024 года.

12 июля получил уведомление в Резерв+ о необходимости оплатить штраф за несвоевременное обновление данных. Очевидно, приложение считает датой обновления данных дату скачивания и регистрации в Резерв+.

При этом, в самом учетном документе в приложении нет никаких отметок о нарушении правил учета, красного цвета или чего-то такого.

Однако только что скачал через приложение расширенные данные из реестра Оберег – и там того же 12 июля уже даже успели открыть дело об административном правонарушении (очевидно, автоматически, ведь именно накануне в Резерв+ был введен функционал по оплате штрафов).

То есть, Резерв+ почему-то не подтягивает своевременное обновление данных через ТЦК в июне 2024 г. и автоматически открывает дела об административном нарушении – которого нет.

При этом Ваши коллеги (Галина Воловина) под постами людей с аналогичной проблемой убеждают, что штрафа не существует и уведомление в Резерв+ носит информативный характер на основе данных из Оберега. Мол, можно просто не подавать заявление о признании нарушения, и штрафа и в дальнейшем не будет существовать. Впрочем, исходя из скачанных из Оберега данных, дело об административном нарушении все-таки зарегистрировано.

Вайбер-чат Резерва молчит уже несколько суток, еще в субботу пообещав обратную связь.

Как это все между собой согласуется? Каковы мои действия?» – спрашивает другой пользователь.

На это Черногоренко отметила, что «в таком случае похоже, что информации об уточнении ваших данных нет в реестре Оберег. Обратитесь в свой ТЦК и СП с этим вопросом. Если вы действительно уточнили данные вовремя, не нужно подавать заявление и оплачивать штраф».

Другой пользователь указывает, что ему, как и многим, «прилетел» штраф якобы за несвоевременное обновление данных.

«Однако, данные были обновлены непосредственно в ТЦК в мае прошлого года, пройдено ВВК и получен новый бумажный ВОД (Дата выдачи 27.05.2025, что свидетельствует о своевременном обновлении данных). Однако по каким-то причинам, эти данные не были внесены в систему и у меня дата обновления 20.09.2024 (день, когда я установил и авторизовался в Резерв+). При этом, я неоднократно обращался в ТЦК по этому поводу, меня уверяли что никаких вопросов ко мне нет, никаких штрафов не будет. И действительно ничего не было.

До 12 июля, когда я обновил Резерв+ и увидел штраф от системы за несвоевременное обновление данных (при этом красной полоски нет). Я обращался сегодня снова в ТЦК, они не смогли ничем помочь, потому что не видят никаких нарушений с моей стороны и штрафы мне не выставляли. Как быть в этой ситуации?» - спросил он Черногоренко, на что получил от нее аналогичный совет – обратиться в ТЦК.

Еще один пользователь отмечает, что вообще имеет отсрочку, но получил штраф.

«Вчера увидел в расширенной выписке из Резерв+ информацию относительно возбуждения против меня административного дела от 14.07.2025 по ст. 210-1 КУоАП, и предложение оплатить штраф, однако все данные обновлял вовремя, физически посещая ТЦК, а приложение Резерв+ впервые загрузил 2.02.2025. Имею 3 группу инвалидности, которая действует до 9.05.2025, по поводу которой и оформлена отсрочка в Резерв+ по п.2 ч.1 ст.23.

По поводу данного нарушения 15.07.2025 обратился за консультацией в районный ТЦК и СП, где нахожусь на учете, и получил ответ, что никаких административных дел в отношении меня не создавалось, так как все данные были обновлены вовремя, и внесены в систему Оберег, с вклеиванием ВИН номера в военный билет.

Поскольку, данные были обновлены вовремя и никаких правонарушений я не совершал, а информация появилась после того, как я обновил версию приложения до последней, как действовать дальше и возможно ли его отменить» – спросил он.

На это Катерина Черногоренко отметила, что «это была техническая проблема, возникшая во время обмена данными между реестром и приложением. Если вы не создавали заявление на уплату штрафа, можете не обращать внимания на эту информацию. Разработчики уже исправляют этот раздел, чтобы расширенные данные всегда отображались корректно. Переавторизуйтесь и получите свежие данные из реестра, там уже не должно быть этого нарушения».

Другие военнообязанные, которые оплатили штраф, отмечают, что сведения об оплате никак не отображаются в электронной системе.

«Так могло произойти, если ТЦК и СП не внес информацию об оплате в реестр Оберег. Из-за этого данных нет и в приложении. Если вы уже оплатили штраф за это нарушение, можете не подавать заявление снова. ТЦК должно внести в реестр информацию об оплате. А пока советуем иметь при себе квитанцию. Работаем над тем, чтобы обновление данных от ТЦК происходило быстрее», отмечает Черногоренко.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.