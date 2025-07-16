Чоловікам, які вчасно уточнили дані, прийшли повідомлення про штрафи від ТЦК у Резерв+ – що радять у Міноборони

Військовозобов’язані вчасно уточнили свої дані, але їм все одно прийшли штрафи у Резерв+ – що каже відповідальна за цифровізацію в Міноборони Катерина Черногоренко

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До відповідальної за цифровізацію у Міноборони Катерини Черногоренко масово звертаються військовозобов’язані з питанням стосовно відображення у Резерв+ штрафів від ТЦК, хоча вони вчасно уточнили персональні дані, як того вимагав закон про посилення мобілізації, тобто, до 16 липня 2024 року.

Слід зауважити, що повідомлення про штрафи ТЦК масово надійшли якраз перед спливом строку для притягнення чоловіків до відповідальності за неуточнення персональних даних. Так, КУпАП передбачає, що адміністративне стягнення за вчинення правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, може бути накладено протягом 3-х місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Отже, держава напередодні спливу річного строку для притягнення до відповідальності вирішила прискорити процес виявлення осіб, які не оновили персональні дані. Тобто, до 17 липня 2025 року.

«Як бути, якщо у моєму випадку я зробив все вчасно і по закону, став на облік ще до крайньої дати 16 липня 2024 року, вклеював він-код у травні того ж року, а також у поточному 2025 році проходив ВЛК. Але сьогодні засвітився штраф саме за невчасне оновлення даних. Я все вчасно надавав і при мені вносили інформацію в Оберіг, я особисто це бачив, у мене є всі підтверджуючі документи, в тому числі й у паперовій формі.

Як так виходить: я все вчасно робив, але тепер маю платити штраф, або розбиратися в своєму ТЦК, де зараз повний колапс через людей із такою ж проблемою як у мене?» - запитали Катерину Черногоренко.

На це вона зазначила, що чоловіку треба йти до ТЦК.

«Схоже, що інформації про уточнення ваших даних немає в реєстрі Оберіг. Зверніться до свого ТЦК та СП з цим питанням. Якщо ви дійсно уточнили дані вчасно, не потрібно подавати заяву і сплачувати штраф», зазначила Черногоренко.

Інший дописувач звертає увагу заступниці міністра, що він оновив дані у встановлений строк, але теж отримав штраф.

«Дані оновлені фізично в ТЦК у 20-тих числах червня 2024 року (тобто, вчасно), тоді ж отримав вклеєний у військовий квиток штрих-код. Після цього без проблем переброньований. Резерв+ встановлений 18 листопада 2024 року.

12 липня отримав сповіщення в Резерв+ про необхідність сплатити штраф за невчасне оновлення даних. Вочевидь, додаток вважає датою оновлення даних дату скачування й реєстрації в Резерв+.

При цьому, в самому обліковому документі в додатку немає ніяких поміток про порушення правил обліку, червоного кольору чи чогось такого. Однак щойно скачав через додаток розширені дані з реєстру Оберіг – і там того ж 12 липня вже навіть встигли відкрити справу про адміністративне правопорушення (вочевидь, автоматично, адже саме в переддень у Резерв+ був введений функціонал зі сплати штрафів).

Тобто, Резерв+ чомусь не підтягує вчасне оновлення даних через ТЦК у червні 2024 р. і автоматично відкриває справи про адміністративне порушення – якого немає.

При цьому Ваші колеги (Галина Воловіна) під постами людей з аналогічною проблемою переконують, що штрафу не існує і сповіщення в Резерв+ носить інформативний характер на основі даних з Оберегу. Мовляв, можна просто не подавати заяву про визнання порушення, і штрафу й надалі не існуватиме. Втім, виходячи зі скачаних з Оберегу даних, справа про адміністративне порушення таки зареєстрована.

Вайбер-чат Резерву мовчить вже кілька діб, ще в суботу пообіцявши зворотній зв'язок.

Як це все між собою узгоджується? Які мої дії?» – запитує інший користувач.

На це Черногоренко відмітила, що «у такому випадку схоже, що інформації про уточнення ваших даних немає в реєстрі Оберіг. Зверніться до свого ТЦК та СП з цим питанням. Якщо ви дійсно уточнили дані вчасно, не потрібно подавати заяву і сплачувати штраф».

Інший користувач вказує, що йому, як і багатьом, «прилетів» штраф ніби за невчасне оновлення даних.

«Проте, дані були оновлені безпосередньо в ТЦК в травні минулого року, пройдене ВЛК та отриманий новий паперовий ВОД (Дата видачі 27.05.2025, що свідчить про вчасне оновлення даних). Проте з якихось причин, ці дані не були внесені в систему і я маю дату оновлення 20.09.2024 (день коли я встановив і авторизувався в Резерв+). При цьому, я неодноразово звертався в ТЦК з цього приводу, мене запевняли що ніяких питань до мене немає, ніяких штрафів не буде. І дійсно нічого не було. До 12 липня, коли я оновив Резерв+ і побачив штраф від системи за невчасне оновлення даних (при цьому червоної смужки немає). Я звертався сьогодні знов в ТЦК, вони не змогли нічим допомогти, бо не бачать ніяких порушень з мого боку і штрафи мені не виставляли. Як бути в цій ситуації?» - запитав він Черногоренко, на що отримав від неї аналогічну пораду – звернутися до ТЦК.

Ще один користувач зазначає, що взагалі має відстрочку, але отримав штраф.

«Вчора побачив у розширеному витягу з Резерв+ інформацію щодо порушення відносно мене адміністративної справи від 14.07.2025 за ст. 210-1 КУПАП, та пропозицію сплатити штраф, проте всі дані оновлював вчасно, фізично відвідуючи ТЦК, а застосунок Резерв+ вперше завантажив 2.02.2025. Маю 3 групу інвалідності, яка діє до 9.05.2025, з приводу якої і оформлена відстрочка в Резерв+ за п.2 ч.1 ст.23.

З приводу даного порушення 15.07.2025 звернувся за консультацією до районного ТЦК та СП, де знаходжусь на обліку, та отримав відповідь, що жодних адміністративних справ відносно мене не створювалось, так як всі дані було оновлено вчасно, та внесено в систему Оберіг, із вклеюванням ВІН номера у військовий квиток.

Оскільки, дані було оновлено вчасно та жодних правопорушень я не вчиняв, а інформація зʼявилась після того, як я оновив версію застосунку до останньої, як діяти далі і чи можливо його скасувати» – запитав він.

На це Катерина Черногоренко зазначила, що «це була технічна проблема, що виникла під час обміну даними між реєстром і застосунком. Якщо ви не створювали заяву на сплату штрафу, можете не зважати на цю інформацію. Розробники вже виправляють цей розділ, щоб розширені дані завжди відображались коректно. Переавторизуйтесь та отримайте свіжі дані з реєстру, там вже не має бути цього порушення».

Інші військовозобов’язані, які сплатили штраф, зазначають, що відомості про сплату ніяк не відображаються в електронній системі.

«Так могло статися, якщо ТЦК та СП не вніс інформацію про оплату в реєстр Оберіг. Через це даних немає і в застосунку. Якщо ви вже сплатили штраф за це порушення, можете не подавати заяву знову. ТЦК має внести до реєстру інформацію про оплату. А поки радимо мати при собі квитанцію. Працюємо над тим, щоб оновлення даних від ТЦК відбувалося швидше», зазначає Черногоренко.

Автор: Наталя Мамченко

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