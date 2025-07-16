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У Києві суд покарав двох чоловіків, які зґвалтували та пограбували 15-річну дівчину

14:47, 16 липня 2025
Інцидент стався у недобудові на Печерську.
У Києві суд покарав двох чоловіків, які зґвалтували та пограбували 15-річну дівчину
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У Києві суд оголосив обвинувальний вирок двом чоловікам, яких судили за зґвалтування та грабіж, вчинені повторно, групою осіб, в умовах воєнного стану. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зазначається, що двоє чоловіків – 41 та 29 років у недобудові на Печерську, із застосуванням погроз та насильства, вчинили дії сексуального характеру щодо неповнолітньої дівчини.

Після цього вони відібрали у неї мобільний телефон «Iphone 12» та використовуючи мобільний застосунок, переказали з її рахунку 1 тис. гривень на карту одного зі зловмисників. Після цього нападники втекли з місця злочину разом з телефоном дівчини.

У прокуратурі зазначили, що один з чоловіків вже 5 разів був засуджений за крадіжки, а його спільник відбував покарання за розбої та завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Обвинувачені перебувають під вартою.

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прокуратура Київ

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