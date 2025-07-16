У Південній Кореї вчителька та мати учениці викрадали екзаменаційні тести заради високих балів

Учениця роками очолювала рейтинг у класі, поки не з’ясувалося, що екзамени їй передавала вчителька за підтримки матері.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Південній Кореї правоохоронці затримали вчительку старшої школи та матір учениці, яких підозрюють у спробі викрасти підсумкові екзаменаційні матеріали. Скандал викликав гучний резонанс у країні та став причиною масштабного розслідування. Про це повідомляє Independent.

Інцидент стався в місті Андон (провінція Північна Кьонсан). Близько 1:20 ночі 4 липня жінки незаконно проникли до школи, ймовірно, за допомогою охоронця, який проігнорував порушення. Їм також допомагав технічний працівник школи. Попри змову, спробу викрадення зірвала сигналізація, що спрацювала в момент проникнення.

Вчителька, якій близько 30 років, за версією слідства, неодноразово передавала учениці екзаменаційні матеріали, що дозволяло їй тримати перше місце у класі. Ба більше, слідчі виявили грошові перекази між матір’ю та вчителькою, що вказує на можливий факт підкупу. Встановлено також, що вчителька надавала учениці приватні уроки — що заборонено південнокорейським законодавством для діючих педагогів.

Незважаючи на те, що вчителька офіційно звільнилася зі школи у лютому 2024 року, її ще як мінімум сім разів бачили у закладі, здебільшого під час екзаменів. Наразі вона працює в іншій школі провінції Кьонгі.

Суд у місті Андон постановив взяти вчительку та матір під варту. Окремо затримали і працівника школи, який сприяв проникненню. Матір учениці, якій близько 40 років, звинувачують у незаконному проникненні та втручанні в роботу навчального закладу.

Школа вже рекомендувала відрахувати ученицю, анулювавши всі результати її екзаменів. Усі роки навчання дівчина займала перші місця в рейтингу класу. Зараз її також планують допитати щодо причетності до спроби викрадення.

Розслідування триває. Поліція вивчає масштаби витоку, можливих спільників, обсяги переданих матеріалів і підтвердження передачі грошей. У справі перевіряють й інших тимчасових викладачів на предмет отримання «подарунків» від батьків.

Інцидент викликав обурення серед громадськості. Батьки вимагають жорсткішого контролю в навчальних закладах. «Це шокує. Виглядає, наче сюжет до серіалу, але це сталося з нами», — сказала мати учениці середньої школи Кім Су-джон. За її словами, в місті ходять чутки, що матір намагалася таким чином влаштувати доньку до медичного вишу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.