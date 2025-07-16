В Южной Корее учительница и мать ученицы похищали экзаменационные тесты ради высоких баллов

Ученица годами возглавляла рейтинг в классе, пока не выяснилось, что экзамены ей передавала учительница при поддержке матери.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Южной Корее полиция задержала учительницу старшей школы и мать ученицы, которых подозревают в попытке украсть итоговые экзаменационные материалы. Инцидент вызвал широкий резонанс в стране и стал поводом для крупного расследования. Об этом сообщает The Independent.

Происшествие произошло в городе Андон (провинция Северный Кенсан). Около 1:20 ночи 4 июля женщины незаконно проникли в здание школы, предположительно при содействии охранника, который проигнорировал нарушение. Также им помогал технический сотрудник учебного заведения. Однако попытку похищения сорвала сигнализация, сработавшая в момент взлома.

По версии следствия, около 30-летняя учительница неоднократно передавала ученице экзаменационные материалы, что позволяло той сохранять первое место в рейтинге класса. Кроме того, правоохранители обнаружили финансовые переводы от матери к преподавательнице, что указывает на возможный факт взятки. Установлено также, что учительница давала ученице частные уроки — это нарушает южнокорейский закон, запрещающий действующим педагогам заниматься платным репетиторством.

Несмотря на то, что преподавательница официально уволилась из школы в феврале 2024 года, ее как минимум семь раз замечали в здании, в основном во время экзаменов. В настоящее время она работает в другой школе в провинции Кенгидо.

Суд в Андоне постановил взять под стражу как учительницу, так и мать ученицы. Отдельно был задержан и технический сотрудник, подозреваемый в содействии проникновению. Матери, которой около 40 лет, предъявлены обвинения в незаконном проникновении и вмешательстве в работу учебного заведения.

Школа уже рекомендовала отчислить ученицу, аннулировав все результаты ее экзаменов. Девочка стабильно занимала первые места в рейтинге на протяжении всего обучения. Следователи также намерены допросить ее по делу о попытке хищения.

Расследование продолжается. Полиция выясняет масштабы утечки, возможных сообщников, объем переданных материалов и факт передачи денег. Также проверяется информация о других преподавателях, работающих по срочным контрактам, которые могли получать «подарки» от родителей.

Инцидент вызвал волну возмущения среди граждан. Родители требуют ужесточить контроль в учебных заведениях. «Это шокирует. Похоже на сюжет дорамы, но это случилось у нас на глазах», — рассказала мать школьницы Ким Су-чжон. По ее словам, в городе ходят слухи, что мать ученицы пыталась устроить дочь в медицинский университет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.