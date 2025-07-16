Практика судов
  1. В мире

В Южной Корее учительница и мать ученицы похищали экзаменационные тесты ради высоких баллов

15:05, 16 июля 2025
Ученица годами возглавляла рейтинг в классе, пока не выяснилось, что экзамены ей передавала учительница при поддержке матери.
В Южной Корее учительница и мать ученицы похищали экзаменационные тесты ради высоких баллов
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Южной Корее полиция задержала учительницу старшей школы и мать ученицы, которых подозревают в попытке украсть итоговые экзаменационные материалы. Инцидент вызвал широкий резонанс в стране и стал поводом для крупного расследования. Об этом сообщает The Independent.

Происшествие произошло в городе Андон (провинция Северный Кенсан). Около 1:20 ночи 4 июля женщины незаконно проникли в здание школы, предположительно при содействии охранника, который проигнорировал нарушение. Также им помогал технический сотрудник учебного заведения. Однако попытку похищения сорвала сигнализация, сработавшая в момент взлома.

По версии следствия, около 30-летняя учительница неоднократно передавала ученице экзаменационные материалы, что позволяло той сохранять первое место в рейтинге класса. Кроме того, правоохранители обнаружили финансовые переводы от матери к преподавательнице, что указывает на возможный факт взятки. Установлено также, что учительница давала ученице частные уроки — это нарушает южнокорейский закон, запрещающий действующим педагогам заниматься платным репетиторством.

Несмотря на то, что преподавательница официально уволилась из школы в феврале 2024 года, ее как минимум семь раз замечали в здании, в основном во время экзаменов. В настоящее время она работает в другой школе в провинции Кенгидо.

Суд в Андоне постановил взять под стражу как учительницу, так и мать ученицы. Отдельно был задержан и технический сотрудник, подозреваемый в содействии проникновению. Матери, которой около 40 лет, предъявлены обвинения в незаконном проникновении и вмешательстве в работу учебного заведения.

Школа уже рекомендовала отчислить ученицу, аннулировав все результаты ее экзаменов. Девочка стабильно занимала первые места в рейтинге на протяжении всего обучения. Следователи также намерены допросить ее по делу о попытке хищения.

Расследование продолжается. Полиция выясняет масштабы утечки, возможных сообщников, объем переданных материалов и факт передачи денег. Также проверяется информация о других преподавателях, работающих по срочным контрактам, которые могли получать «подарки» от родителей.

Инцидент вызвал волну возмущения среди граждан. Родители требуют ужесточить контроль в учебных заведениях. «Это шокирует. Похоже на сюжет дорамы, но это случилось у нас на глазах», — рассказала мать школьницы Ким Су-чжон. По ее словам, в городе ходят слухи, что мать ученицы пыталась устроить дочь в медицинский университет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Южная Корея школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
За публичное приравнивание  адвоката к клиенту в соцсетях будут штрафовать — Верховная Рада приняла закон

Предусмотрены штрафы от 3400 грн за публичное отождествление адвоката и клиента, в том числе через медиа, журналистов, общественные объединения, профессиональные союзы, цифровые платформы, социальные сети, интернет-ресурсы.

Судейский иммунитет не является безграничным, даже если речь идет о ВАКС – ВСП напомнила судье Виктору Маслову нормы законодательства

Высший совет правосудия фактически напомнил судье ВАКС Виктору Маслову, что судейский иммунитет не равен своевольному толкованию закона.

Военные инструкторы в учебных заведениях смогут получить дополнительное вознаграждение от 15 000 до 30 000 грн – принят закон

Военнослужащие из числа инструкторско-преподавательского состава в учебных заведениях смогут рассчитывать на ежемесячное дополнительное вознаграждение от 15 тысяч грн до 30 тысяч грн – парламент принял закон.

Верховная Рада отправила правительство в отставку, поддержав отставку Дениса Шмыгаля

Голосование за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром запланировано на 17 июля.

Оборонные предприятия из списка Минобороны Defence City получат освобождение от ряда налогов до 2036 года – Рада одобрила законопроект

Принятый за основу пакет законопроектов предусматривает, что юридическое лицо, включенное Минобороны в Перечень предприятий ОПК, приобретает статус резидента Defence City и получает освобождение от ряда налогов и защиту от разглашения данных.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду