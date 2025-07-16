Киевский апелляционный суд сообщил о наличии ряда вакантных должностей

Киевский апелляционный суд сообщил о наличии вакантных должностей в аппарате суда.
«В период действия военного положения в Киевском апелляционном суде осуществляется назначение на должности государственной службы в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством», — отметили в суде.
В аппарате суда имеются должности государственной службы, которые предлагаются для занятия лицам, желающим работать в Киевском апелляционном суде. В частности:
Лицам, претендующим на занятие должностей государственной службы, рекомендуется учитывать требования к кандидатам на государственную службу, определенные Законом Украины «О государственной службе» № 889-VІІІ от 10 декабря 2015 года, а также положения указанного Закона относительно права на государственную службу.
Кроме вышеуказанных, предлагаются также должности не государственной службы. В частности:
«Для должностей не государственной службы наличие высшего образования не является обязательным требованием.
Важны стремление работать, стрессоустойчивость, а также умение эффективно взаимодействовать с коллегами в условиях перемен и вызовов.
Для рассмотрения кандидатуры предлагаем лицам, претендующим на занятие должностей в аппарате суда, направлять на официальную электронную почту суда [email protected] резюме (в произвольной форме или по форме, определенной приложением 2-1 Порядка проведения конкурса на занятие должностей государственной службы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2016 года № 246, в редакции постановления Кабмина от 18 августа 2017 года № 648 с изменениями и дополнениями); лицам, претендующим на должности государственной службы, рекомендуется прилагать к резюме мотивационные письма.
Назначение на должности в аппарате суда осуществляется руководителем государственной службы — руководителем аппарата суда — по результатам собеседования.
Для участия в собеседовании кандидаты приглашаются уполномоченным лицом, назначенным руководителем аппарата суда, по результатам проверки поданных документов. Такое приглашение осуществляется средствами телекоммуникационной связи путем сообщения/согласования даты и времени проведения собеседования», — добавили в суде.
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