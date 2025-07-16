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Киевский апелляционный суд сообщил о наличии ряда вакантных должностей

12:59, 16 июля 2025
В Киевском апелляционном суде имеются вакантные должности государственной и не государственной службы.
Киевский апелляционный суд сообщил о наличии ряда вакантных должностей
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Киевский апелляционный суд сообщил о наличии вакантных должностей в аппарате суда.

«В период действия военного положения в Киевском апелляционном суде осуществляется назначение на должности государственной службы в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством», — отметили в суде.

В аппарате суда имеются должности государственной службы, которые предлагаются для занятия лицам, желающим работать в Киевском апелляционном суде. В частности:

  • главный специалист отдела обработки и регистрации входящей корреспонденции управления обеспечения автоматизированного документооборота;
  • ведущий специалист отдела обработки исходящей корреспонденции и мониторинга исполнения документов управления обеспечения автоматизированного документооборота;
  • главный специалист службы управления персоналом управления правовой работы и кадрового менеджмента;
  • главный специалист отдела обеспечения судебного процесса управления обеспечения деятельности судебной палаты по рассмотрению уголовных дел;
  • главный специалист отдела обеспечения функционирования информационно-коммуникационных систем управления информационных технологий;
  • главный специалист отдела международного сотрудничества и коммуникационной деятельности.

Лицам, претендующим на занятие должностей государственной службы, рекомендуется учитывать требования к кандидатам на государственную службу, определенные Законом Украины «О государственной службе» № 889-VІІІ от 10 декабря 2015 года, а также положения указанного Закона относительно права на государственную службу.

Кроме вышеуказанных, предлагаются также должности не государственной службы. В частности:

  • ведущий консультант отдела обработки и регистрации входящей корреспонденции управления обеспечения автоматизированного документооборота;
  • ведущий консультант отдела обеспечения функционирования информационно-коммуникационных систем управления информационных технологий.

«Для должностей не государственной службы наличие высшего образования не является обязательным требованием.

Важны стремление работать, стрессоустойчивость, а также умение эффективно взаимодействовать с коллегами в условиях перемен и вызовов.

Для рассмотрения кандидатуры предлагаем лицам, претендующим на занятие должностей в аппарате суда, направлять на официальную электронную почту суда [email protected] резюме (в произвольной форме или по форме, определенной приложением 2-1 Порядка проведения конкурса на занятие должностей государственной службы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2016 года № 246, в редакции постановления Кабмина от 18 августа 2017 года № 648 с изменениями и дополнениями); лицам, претендующим на должности государственной службы, рекомендуется прилагать к резюме мотивационные письма.

Назначение на должности в аппарате суда осуществляется руководителем государственной службы — руководителем аппарата суда — по результатам собеседования.

Для участия в собеседовании кандидаты приглашаются уполномоченным лицом, назначенным руководителем аппарата суда, по результатам проверки поданных документов. Такое приглашение осуществляется средствами телекоммуникационной связи путем сообщения/согласования даты и времени проведения собеседования», — добавили в суде.

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