Счетная палата сообщила, сколько рекомендаций выполнил Высший совет правосудия

Во исполнение рекомендаций Счетной палаты Высший совет правосудия усиливает управленческие процессы.

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Счетная палата сообщила, что Высший совет правосудия совместно с правительством решил вопрос размещения Службы дисциплинарных инспекторов, предложил внести изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно сроков подачи своих предложений к проекту госбюджета, в Закон Украины «О Высшем совете правосудия» в части обеспечения непрерывного функционирования ВСП, утвердил Концепцию подготовки ежегодного доклада о состоянии обеспечения независимости судей в Украине и реализовал ряд других мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля. Эти и другие изменения были реализованы во исполнение рекомендаций Счетной палаты, предоставленных по результатам аудита соответствия обеспечения основ функционирования судебной власти.

Аудит охватывал период 2022–2023 годов.

Счетная палата напомнила, что во время аудита было установлено: из-за неопределенности механизмов обеспечения непрерывности деятельности ВСП и освобождения его членов, Высший совет правосудия в определенный период не мог исполнять свои полномочия. Это фактически заблокировало ключевые процессы в судебной системе.

«Были остановлены отбор и назначение судей, что вызвало кадровый дефицит в судах и увеличение количества нерассмотренных дел. Это также сделало невозможным применение дисциплинарных производств в отношении судей, их временное отстранение от осуществления правосудия и освобождение от должности, процесс отставки судей, предоставление согласия на их задержание, арест или содержание под стражей и временное отстранение в связи с привлечением к уголовной ответственности», — говорится в заявлении.

Для устранения выявленных аудитом недостатков Счетная палата предоставила ВСП в целом 12 рекомендаций. Для их выполнения ВСП, в частности, обратился в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики с предложением внести изменения в законодательство относительно обеспечения непрерывного функционирования ВСП, а также в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета — с предложением внести изменения в статью 37 Бюджетного кодекса Украины в части определения сроков подачи и рассмотрения предложений ВСП к проекту Закона о государственном бюджете до его утверждения Кабинетом Министров Украины.

Также обеспечено выполнение требований Инструкции по организации внутреннего контроля в Высшем совете правосудия. Во исполнение этой инструкции Председатель ВСП утвердил 25 административных регламентов, охватывающих различные аспекты деятельности институции.

Кроме того, совместно с Кабинетом Министров Украины приняты меры по размещению Службы дисциплинарных инспекторов. Для совершенствования внутреннего контроля обеспечено функционирование отдела по вопросам финансового обеспечения деятельности судов путем заполнения вакантных должностей.

Утверждены порядки составления и подачи отчетности о результатах деятельности, в частности информационно-аналитического отчета о деятельности ВСП и статистических отчетов (обновлена форма сводной статистической справки о деятельности ВСП, Дисциплинарных палат и секретариата ВСП), а также Концепция подготовки ежегодного доклада о состоянии обеспечения независимости судей в Украине.

Среди прочего, во исполнение рекомендаций Счетной палаты проведено обучение работников, которые обеспечивают внесение данных в компьютерную программу «Д-3» (автоматизированная система документооборота в судебных учреждениях).

«Оценив информацию и документы, предоставленные объектом контроля, Счетная палата пришла к выводу, что Высший совет правосудия полностью выполнил семь рекомендаций, три — частично, еще две — остаются невыполненными», — добавила Счетная палата.

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