Народным депутатам могут предоставить статус «основателя государственной независимости» — Рада приняла законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6493 о статусе народного депутата — основателя государственной независимости Украины.
Проект закона поддержали 292 народных депутата.
Документ предлагает установить особый статус «Народный депутат — основатель государственной независимости Украины» для парламентариев, которые голосовали за Декларацию о суверенитете и Акт провозглашения независимости.
Статус предусматривает:
Статуса можно лишить в случае совершения преступления или содействия ликвидации независимости.
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