Народным депутатам могут предоставить статус «основателя государственной независимости» — Рада приняла законопроект

Статус предлагают присваивать депутатам, голосовавшим за Декларацию о суверенитете и Акт провозглашения независимости.

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6493 о статусе народного депутата — основателя государственной независимости Украины.

Проект закона поддержали 292 народных депутата.

Документ предлагает установить особый статус «Народный депутат — основатель государственной независимости Украины» для парламентариев, которые голосовали за Декларацию о суверенитете и Акт провозглашения независимости.

Статус предусматривает:

нагрудный знак и удостоверение,

право присутствовать на открытых заседаниях Верховной Рады,

дипломатический паспорт,

пожизненное денежное обеспечение,

организацию государственного похоронa,

возможность присвоения статуса посмертно.

Статуса можно лишить в случае совершения преступления или содействия ликвидации независимости.

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