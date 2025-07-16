Народним депутатам можуть надати статус «засновника державної незалежності» — Рада ухвалила законопроект

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект 6493 про статус народного депутата — засновника державної незалежності України.
Проект закону підтримали 292 нардепи.
Документом пропонується встановити особливий статус «Народний депутат – засновник державної незалежності України» для депутатів, які голосували за Декларацію про суверенітет і Акт проголошення незалежності.
Статус передбачає:
Статус може бути позбавлений у разі злочину чи сприяння ліквідації незалежності.
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