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Народним депутатам можуть надати статус «засновника державної незалежності» — Рада ухвалила законопроект

12:18, 16 липня 2025
Статус пропонують присвоювати депутатам, які голосували за Декларацію про суверенітет і Акт проголошення незалежності.
Народним депутатам можуть надати статус «засновника державної незалежності» — Рада ухвалила законопроект
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Верховна Рада ухвалила за основу законопроект 6493 про статус народного депутата — засновника державної незалежності України.

Проект закону підтримали 292 нардепи.

Документом пропонується встановити особливий статус «Народний депутат – засновник державної незалежності України» для депутатів, які голосували за Декларацію про суверенітет і Акт проголошення незалежності.

Статус передбачає:

  • нагрудний знак і посвідчення,
  • право бути присутнім на відкритих засіданнях ВР,
  • дипломатичний паспорт,
  • довічне грошове забезпечення,
  • організацію державного похорону,
  • статус може бути присвоєний посмертно.

Статус може бути позбавлений у разі злочину чи сприяння ліквідації незалежності.

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Верховна Рада України законопроект депутат День Незалежності

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