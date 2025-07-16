Рахункова палата повідомила, скільки рекомендацій виконала Вища рада правосуддя

На виконання рекомендацій Рахункової палати Вища рада правосуддя посилює управлінські процеси.

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Рахункова палата повідомила, що Вища рада правосуддя спільно з урядом вирішила питання розміщення Служби дисциплінарних інспекторів, запропонувала внести зміни до Бюджетного кодексу України щодо строків подання своїх пропозицій до проєкту держбюджету, Закону України «Про Вищу раду правосуддя» у частині забезпечення безперервного функціонування ВРП, затвердила Концепцію підготовки щорічної доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні та здійснила низку інших заходів для удосконалення системи внутрішнього контролю. Ці та інші зміни було реалізовано на виконання рекомендацій Рахункової палати, наданих за підсумками аудиту відповідності забезпечення засад функціонування судової влади.

Аудитом охоплено період 2022–2023 років.

Рахункова палата нагадала, що під час аудиту Рахункова палата встановила: через невизначеність механізмів забезпечення безперервності діяльності ВРП та звільнення її членів, Вища рада правосуддя певний час не могла виконувати повноваження. Це фактично заблокувало ключові процеси в судовій системі.

«Було зупинено добір і призначення суддів, що спричинило кадровий дефіцит у судах і збільшення кількості нерозглянутих справ. Це також унеможливило застосування дисциплінарних проваджень стосовно суддів, їхнє тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя та звільнення з посад, процес відставки суддів, надання згоди на їх затримання, арешт чи утримання під вартою та тимчасове відсторонення у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності», - йдеться у заяві.

Для усунення виявлених аудитом недоліків Рахункова палата надала ВРП загалом 12 рекомендацій. Для їх виконання ВРП, зокрема, звернулася до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики з пропозицією внести зміни до законодавства щодо забезпечення безперервного функціонування ВРП, а також до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету – з пропозицією внести зміни до статті 37 Бюджетного кодексу України в частині визначення строків подання й розгляду пропозицій ВРП до проєкту Закону про державний бюджет до його схвалення Кабінетом Міністрів України.

Також забезпечено виконання вимог Інструкції з організації внутрішнього контролю у Вищій раді правосуддя. На її виконання Голова ВРП затвердив 25 адміністративних регламентів, що охоплюють різні аспекти діяльності інституції.

Крім того, спільно з Кабінетом Міністрів України, вжито заходів для розміщення Служби дисциплінарних інспекторів. Для удосконалення внутрішнього контролю забезпечено функціонування відділу з питань фінансового забезпечення діяльності судів шляхом заповнення вакантних посад.

Затверджено порядки складання і подання звітності про результати діяльності, зокрема інформаційно-аналітичного звіту про діяльність ВРП і статистичних звітів (оновлено форму зведеної статистичної довідки щодо діяльності ВРП, Дисциплінарних палат і секретаріату ВРП), а також Концепцію підготовки щорічної доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні.

Серед іншого, на виконання рекомендацій Рахункової палати проведено навчання працівників, які забезпечують внесення даних до комп’ютерної програми «Д-3» (автоматизована система документообігу в судових установах).

«Оцінивши інформацію та документи, надані об’єктом контролю, Рахункова палата дійшла висновку, що Вища рада правосуддя повністю виконала сім рекомендацій, три – частково, ще дві – залишаються невиконаними», - додала Рахункова палата.

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