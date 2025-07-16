Київський апеляційний суд повідомив про наявність низки вакантних посад

У Київському апеляційному суді наявні вакантні посади державної та не державної служби.

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Київський апеляційний суд повідомив про наявність вакантних посад в апараті суду.

«У період дії воєнного стану в Київському апеляційному суді здійснюється призначення на посади державної служби в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством», - зазначили у суді

В апараті суду наявні посади державної служби, що пропонуються для зайняття особами, які мають намір працювати в Київському апеляційному суді. Зокрема:

- головний спеціаліст відділу опрацювання та реєстрації вхідної кореспонденції управління забезпечення автоматизованого документообігу;

- провідний спеціаліст відділу опрацювання вихідної кореспонденції та моніторингу виконання документів управління забезпечення автоматизованого документообігу;

- головний спеціаліст служби управління персоналом управління правової роботи та кадрового менеджменту;

- головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ;

- головний спеціаліст відділу забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем управління інформаційних технологій;

- головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва та комунікаційної діяльності.

Особам, які претендують на зайняття посад державної служби, рекомендуємо врахувати вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу, визначені Законом України «Про державну службу» № 889-VІІІ від 10 грудня 2015 року, а також положення зазначеного Закону щодо права на державну службу.

Окрім вищезазначених посад для зайняття пропонуються також посади не державної служби. Зокрема:

- провідний консультант відділу опрацювання та реєстрації вхідної кореспонденції управління забезпечення автоматизованого документообігу;

- провідний консультант відділу забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем управління інформаційних технологій.

«Для посад не державної служби наявність вищої освіти не є обов’язковою вимогою.

Важливо прагнення працювати, стресостійкість, а також вміння ефективно взаємодіяти з колегами в умовах змін та викликів.

Для розгляду кандидатури пропонуємо особам, які претендують на зайняття посад в апараті суду, направляти на офіційну електронну адресу суду [email protected] резюме (в довільній формі або ж за формою, визначеною додатком 2-1 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648 (зі змінами та доповненнями); особам, які претендують на зайняття посад державної служби, рекомендуємо додавати до резюме мотиваційні листи.

Призначення на посади в апараті суду здійснюється керівником державної служби – керівником апарату суду – за результатами співбесіди.

Для участі у співбесіді уповноваженою керівником апарату суду особою запрошуються кандидати за результатами перевірки поданих документів. Таке запрошення здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку шляхом повідомлення/узгодження дати та часу проведення співбесіди», - додали у суді.

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