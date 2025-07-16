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В Киеве суд наказал двух мужчин, которые изнасиловали и ограбили 15-летнюю девушку

14:47, 16 июля 2025
Инцидент произошел в недострое на Печерске.
В Киеве суд наказал двух мужчин, которые изнасиловали и ограбили 15-летнюю девушку
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В Киеве суд огласил обвинительный приговор двум мужчинам, которых судили за изнасилование и грабеж, совершенные повторно, группой лиц, в условиях военного положения. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что двое мужчин – 41 и 29 лет – в недострое на Печерске, с применением угроз и насилия, совершили действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки.

После этого они отобрали у нее мобильный телефон «Iphone 12» и, используя мобильное приложение, перевели с ее счета 1 тыс. гривен на карту одного из злоумышленников. После этого нападавшие скрылись с места преступления вместе с телефоном девушки.

В прокуратуре отметили, что один из мужчин уже 5 раз был осужден за кражи, а его сообщник отбывал наказание за разбои и нанесение тяжких телесных повреждений.

Обвиняемые находятся под стражей.

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прокуратура Киев

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