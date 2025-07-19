В Житомирской области чиновник горсовета требовал 4 тысячи долларов за фиктивную должность с бронированием

Чиновник из Коростеня обещал устроить человека на работу без фактического выполнения служебных обязанностей и гарантировал бронь от мобилизации в обмен на взятку.

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В Житомирской области сообщено о подозрении должностному лицу Коростенского горсовета, который требовал взятку в размере 4 тысяч долларов за трудоустройство с правом бронирования. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

В частности, фигурант предложил человеку работу в одном из местных учреждений без фактического выполнения служебных обязанностей и гарантировал оформление бронирования, а также решение вопроса с воинским учетом.

Как установило следствие, такой «контракт» должен был действовать в течение года с возможностью продления за отдельную плату.

Стоимость своей «услуги» чиновник оценил в 4 тысячи долларов, из которых половину получил в качестве аванса. Во время передачи второй части взятки его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Действия подозреваемого квалифицированы как требование и получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины). По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

В настоящее время правоохранители проверяют другие факты фиктивного трудоустройства, а также причастность к совершению преступления других лиц.

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