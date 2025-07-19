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На Житомирщині посадовець міськради вимагав 4 тисячі доларів за фіктивну посаду з бронюванням

21:43, 19 липня 2025
Посадовець з Коростеня обіцяв влаштувати людину на роботу без фактичного виконання службових обов’язків і гарантував бронювання від мобілізації в обмін на хабар.
На Житомирщині посадовець міськради вимагав 4 тисячі доларів за фіктивну посаду з бронюванням
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На Житомирщині повідомлено про підозру посадовцю Коростенської міськради, який вимагав 4 тисячі доларів хабаря за посаду з правом бронювання. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Зокрема, фігурант запропонував особі роботу в одному із місцевих закладів без фактичного виконання службових обов’язків і гарантував оформлення бронювання та вирішення питання з військовим обліком.

Як встановило слідство, такий «контракт» мав діяти рік із подальшим продовженням за окрему плату.

Вартість своєї «послуги» посадовець оцінив у 4000 доларів, з яких половину отримав як аванс. Під час другої передачі частини хабаря його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Дії підозрюваного кваліфіковано як прохання та одержання службовою особою неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із правом внесення застави.

Наразі правоохоронцями перевіряються інші факти фіктивного працевлаштування, а також причетність до вчинення злочину інших осіб.

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прокуратура хабар Житомир мобілізація бронювання

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