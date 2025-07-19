Практика судів
  1. В Україні

У Львові поліція розслідує жорстоке поводження з собаками: тварини були без їжі й вигулу, цуценята загинули у квартирі

15:30, 19 липня 2025
Власника помешкання підозрюють у систематичних знущаннях над тваринами.
У Львові поліція розслідує жорстоке поводження з собаками: тварини були без їжі й вигулу, цуценята загинули у квартирі
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Про це повідомляє поліція регіону.

Правоохоронці відреагували на дописи у соціальних мережах, у яких йшлося про жорстоке поводження із собаками в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Кос-Анатольського.

За словами авторки публікації, мешканець квартири систематично б’є двох собак, не годує їх, не вигулює, а кілька новонароджених цуценят, імовірно, загинули через неналежні умови.

Поліцейські встановили особу власника — ним виявився 56-річний львів’янин.

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Наразі триває досудове розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція Львів тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Автомобілі, стягнуті внаслідок застосування санкцій, можна буде перереєструвати — уряд ухвалив постанову

Постанова Кабміну дозволяє перереєструвати транспортні засоби, які були стягнуті в дохід держави на підставі застосування санкцій до фізичних чи юридичних осіб.

Володимир Зеленський підписав закон про нові ставки судового збору і правила його розстрочення

Для громадян максимальний розмір судового збору за подання касаційної скарги до Верховного Суду у цивільних справах буде обмежений 30280 грн, а якщо йдеться про захист соціальних прав – 15 тисячами грн.

Податкова повідомлятиме НАБУ про ознаки операцій, здійснених з метою надання хабарів службовцям-іноземцям, виявлені під час документальних перевірок

Уряд вніс зміни до Положення про Державну податкову службу.

Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних, зобов’язавши держадміністрації переглянути критерії бронювання

Обласні та Київська міська держадміністрація повинні переглянути критерії для бронювання працівників підприємств з урахуванням внесених урядом змін.

Для громадян певних держав буде спрощено порядок набуття українського громадянства — підписано закон про множинне громадянство

Держави, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, визначатиме Кабмін.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України