У Львові поліція розслідує жорстоке поводження з собаками: тварини були без їжі й вигулу, цуценята загинули у квартирі

Власника помешкання підозрюють у систематичних знущаннях над тваринами.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Про це повідомляє поліція регіону.

Правоохоронці відреагували на дописи у соціальних мережах, у яких йшлося про жорстоке поводження із собаками в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Кос-Анатольського.

За словами авторки публікації, мешканець квартири систематично б’є двох собак, не годує їх, не вигулює, а кілька новонароджених цуценят, імовірно, загинули через неналежні умови.

Поліцейські встановили особу власника — ним виявився 56-річний львів’янин.

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Наразі триває досудове розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.