Во Львове полиция расследует жестокое обращение с собаками: животные были без еды и выгула, щенки погибли в квартире

Во Львове полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщает региональное управление полиции.
Правоохранители отреагировали на публикации в социальных сетях, в которых говорилось о жестоком обращении с собаками в одной из квартир многоэтажки на улице Кос-Анатольского.
По словам авторки поста, житель квартиры систематически избивает двух собак, не кормит их, не выгуливает, а несколько новорожденных щенков, вероятно, погибли из-за ненадлежащих условий.
Полицейские установили личность владельца — им оказался 56-летний львовянин.
Под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры открыто уголовное производство по ч.1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).
Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.