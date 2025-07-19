Во Львове полиция расследует жестокое обращение с собаками: животные были без еды и выгула, щенки погибли в квартире

Владельца дома подозревают в систематических издевательствах над животными.

Иллюстративное фото из открытых источников

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Во Львове полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Правоохранители отреагировали на публикации в социальных сетях, в которых говорилось о жестоком обращении с собаками в одной из квартир многоэтажки на улице Кос-Анатольского.

По словам авторки поста, житель квартиры систематически избивает двух собак, не кормит их, не выгуливает, а несколько новорожденных щенков, вероятно, погибли из-за ненадлежащих условий.

Полицейские установили личность владельца — им оказался 56-летний львовянин.

Под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры открыто уголовное производство по ч.1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).

Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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