Практика судов
  1. В мире

В Великобритании юрист был отстранен от профессии за незаконное использование конфиденциальных данных клиентов

19:27, 19 июля 2025
Бывший работник юридической фирмы переслал служебную информацию на личную почту и использовал ее на новом месте работы.
В Великобритании юрист был отстранен от профессии за незаконное использование конфиденциальных данных клиентов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании юрист Патрик Магинн лишен права работать в юридических фирмах, находящихся под контролем регулятора Solicitors Regulation Authority (SRA), из-за грубого нарушения профессиональной этики. Об этом сообщает Law Gazette.

Магинн в течение пяти месяцев работал в компании Bond Turner, которая специализируется на делах, связанных с непригодным для проживания жильем. Накануне перехода в другую фирму — McDermott Smith — он отправил на свой личный электронный адрес 50 писем с конфиденциальной информацией, включая шаблоны документов, внутренние инструкции и персональные данные клиентов.

После перехода на новую работу Магинн переслал часть этих материалов уже на рабочую почту McDermott Smith и продолжил их использовать.

Как заявил британский юридический регулятор, Магинн проявил недостаток добропорядочности и серьезную ошибку в суждениях, не осознав своей обязанности по соблюдению конфиденциальности клиентской информации.

«Действия Магинна были не просто наивными или легкомысленными — они свидетельствуют о серьезном отступлении от высоких этических стандартов, которым обязаны следовать все сотрудники юридических фирм», — говорится в заявлении SRA.

Ему запрещено работать в любой юридической организации без специального разрешения регулятора, а также предписано выплатить 600 фунтов стерлингов судебных расходов.

Кроме того, ранее суд признал Магинна виновным в неуважении к суду по иску со стороны компании Bond Turner. Его приговорили к четырем месяцам лишения свободы условно — при условии, что он не будет использовать незаконно полученные материалы.

Фирма McDermott Smith, куда Магинн перешел с украденной информацией, прекратила деятельность в прошлом году, имея задолженность около 37,5 млн фунтов, в основном перед компаниями, финансировавшими судебные иски.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

юрист Великобритания юридические новости Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Наследники лиц, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территорий, входивших в состав Польши, получат компенсации и право на возврат имущества

Верховная Рада приняла закон о признании депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территорий, которые на то время входили в состав Польской Республики – они получат право на компенсации и возврат имущества.

Военные инструкторы в учебных заведениях смогут получить дополнительное вознаграждение от 15 000 до 30 000 грн – принят закон

Военнослужащие из числа инструкторско-преподавательского состава в учебных заведениях смогут рассчитывать на ежемесячное дополнительное вознаграждение от 15 тысяч грн до 30 тысяч грн – парламент принял закон.

Кабмин расширил возможности поиска данных об автомобилях, нарушивших ПДД

Теперь нарушитель ПДД может найти себя по номеру паспорта или водительского удостоверения.

Пребывание должностных лиц в Реестре коррупционеров ограничат сроками – подписан закон во исполнение решения ЕСПЧ

Сведения о наложении административного взыскания на должностное лицо за совершение коррупционного правонарушения теперь будут храниться в Реестре коррупционеров один год, а относительно коррупционных преступлений – до погашения или снятия судимости.

Автомобили, изъятые в результате применения санкций, можно будет перерегистрировать – правительство приняло постановление

Постановление Кабмина позволяет перерегистрировать транспортные средства, которые были взысканы в доход государства на основании применения санкций к физическим или юридическим лицам.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України