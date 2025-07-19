В Великобритании юрист был отстранен от профессии за незаконное использование конфиденциальных данных клиентов

Бывший работник юридической фирмы переслал служебную информацию на личную почту и использовал ее на новом месте работы.

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В Великобритании юрист Патрик Магинн лишен права работать в юридических фирмах, находящихся под контролем регулятора Solicitors Regulation Authority (SRA), из-за грубого нарушения профессиональной этики. Об этом сообщает Law Gazette.

Магинн в течение пяти месяцев работал в компании Bond Turner, которая специализируется на делах, связанных с непригодным для проживания жильем. Накануне перехода в другую фирму — McDermott Smith — он отправил на свой личный электронный адрес 50 писем с конфиденциальной информацией, включая шаблоны документов, внутренние инструкции и персональные данные клиентов.

После перехода на новую работу Магинн переслал часть этих материалов уже на рабочую почту McDermott Smith и продолжил их использовать.

Как заявил британский юридический регулятор, Магинн проявил недостаток добропорядочности и серьезную ошибку в суждениях, не осознав своей обязанности по соблюдению конфиденциальности клиентской информации.

«Действия Магинна были не просто наивными или легкомысленными — они свидетельствуют о серьезном отступлении от высоких этических стандартов, которым обязаны следовать все сотрудники юридических фирм», — говорится в заявлении SRA.

Ему запрещено работать в любой юридической организации без специального разрешения регулятора, а также предписано выплатить 600 фунтов стерлингов судебных расходов.

Кроме того, ранее суд признал Магинна виновным в неуважении к суду по иску со стороны компании Bond Turner. Его приговорили к четырем месяцам лишения свободы условно — при условии, что он не будет использовать незаконно полученные материалы.

Фирма McDermott Smith, куда Магинн перешел с украденной информацией, прекратила деятельность в прошлом году, имея задолженность около 37,5 млн фунтов, в основном перед компаниями, финансировавшими судебные иски.

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