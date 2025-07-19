Прокуратура закрыла более 6,7 тысячи уголовных дел против бизнеса — Кравченко

В Украине завершился ещё один этап системного аудита уголовных производств в отношении бизнеса. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.
По его словам, из более чем 20 тысяч дел:
«Когда для подозрений есть основания — мы действуем», — подчеркнул глава Офиса Генпрокурора.
Что касается имущества:
Кравченко отметил, что речь идёт не просто о статистике, а о системной работе по восстановлению правопорядка и справедливости. Аудит продолжается.
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