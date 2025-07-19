Прокуратура закрыла более 6,7 тысячи уголовных дел против бизнеса — Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о завершении очередного этапа аудита уголовных производств в отношении предпринимателей.

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В Украине завершился ещё один этап системного аудита уголовных производств в отношении бизнеса. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, из более чем 20 тысяч дел:

закрыто 6752 уголовных производства, что составляет более 30% от общего количества;

• 164 дела направлены в суд;

• в 821 производстве назначены экспертизы;

• в 144 делах лицам сообщено о подозрении.

«Когда для подозрений есть основания — мы действуем», — подчеркнул глава Офиса Генпрокурора.

Что касается имущества:

211 единиц имущества уже возвращены законным владельцам;

• назначено 2538 экспертиз в отношении изъятого имущества;

• в 1894 производствах решение относительно вещественных доказательств будет принято после завершения экспертиз.

Кравченко отметил, что речь идёт не просто о статистике, а о системной работе по восстановлению правопорядка и справедливости. Аудит продолжается.

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