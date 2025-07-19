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Компенсация за коммуналку: куда обращаться бизнесу, который бесплатно приютил ВПЛ

18:50, 19 июля 2025
Куда обращаться субъектам хозяйствования, разместившим ВПЛ, для получения компенсации за потребленные коммунальные услуги.
Компенсация за коммуналку: куда обращаться бизнесу, который бесплатно приютил ВПЛ
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Субъекты хозяйствования, которые бесплатно предоставили жильё внутренне перемещённым лицам (ВПЛ), могут получить компенсацию за потреблённые коммунальные услуги. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Механизм компенсаций предусмотрен постановлением Кабинета Министров Украины от 27 мая 2025 года № 616. Согласно документу, предприятия и физические лица-предприниматели, которые бесплатно разместили у себя ВПЛ, могут рассчитывать на частичное возмещение расходов на оплату коммунальных услуг — воды, электроэнергии, отопления и других — в пределах социальных норм.

Как правило, подать заявление на получение компенсации вместе с необходимыми документами можно через электронный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины.

В то же время до полноценного запуска подачи онлайн-заявлений с наложением КЭП, бизнес может подавать заявления и документы непосредственно в сервисные центры главных управлений Пенсионного фонда — по форме, установленной в приложении к постановлению № 616.

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бизнес Пенсионный фонд компенсация ВПЛ коммунальные услуги

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