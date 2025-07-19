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Компенсація за комуналку: куди звертатися бізнесу, що безкоштовно прихистив ВПО

18:50, 19 липня 2025
Куди звертатися суб’єктам господарювання, які розмістили ВПО, для отримання компенсації за спожиті комунальні послуги.
Компенсація за комуналку: куди звертатися бізнесу, що безкоштовно прихистив ВПО
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Суб’єкти господарювання, які безкоштовно надали житло внутрішньо переміщеним особам (ВПО), можуть отримати компенсацію за спожиті комунальні послуги. Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Механізм компенсацій передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2025 року № 616. Згідно з документом, підприємства та фізичні особи-підприємці, які надали житло ВПО безоплатно, можуть претендувати на часткове відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги — воду, електроенергію, тепло тощо — в межах соціальних норм.

За загальним правилом звернення із заявою на отримання компенсації та необхідними документами можна подавати через електронний кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Водночас до повноцінного запуску подання онлайн-звернень із накладанням КЕП, бізнес може подавати заяви та документи безпосередньо до сервісних центрів головних управлінь Пенсійного фонду — за формою, визначеною у додатку до постанови № 616.

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бізнес Пенсійний фонд компенсація ВПО комунальні послуги

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