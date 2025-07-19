Пенсійний фонд заявив, що в Україні зменшилась частка пенсіонерів із виплатами до 3 тисяч грн

Пенсійний фонд України повідомив, що станом на 1 липня цього року загальна чисельність пенсіонерів в країні становила 10,3 мільйона осіб. Середній розмір пенсії — 6 410,17 грн. Із загальної кількості пенсіонерів 2,8 млн — це працюючі пенсіонери, які отримують у середньому 6 974,61 грн.
Розподіл пенсіонерів за видами пенсій:
Розподіл за розмірами пенсій:
У порівнянні з минулим роком, відбулось суттєве зменшення частки пенсіонерів, які отримують виплати у розмірі менше 3 000 грн:
Таким чином, у 2025 році спостерігається помітна тенденція до зменшення кількості пенсіонерів із мінімальними виплатами та збільшення частки тих, хто отримує пенсії понад 3 001 грн.
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