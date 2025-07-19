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Пенсійний фонд заявив, що в Україні зменшилась частка пенсіонерів із виплатами до 3 тисяч грн

20:40, 19 липня 2025
Понад 10 мільйонів пенсіонерів: Пенсійний фонд оприлюднив дані про пенсійні виплати.
Пенсійний фонд заявив, що в Україні зменшилась частка пенсіонерів із виплатами до 3 тисяч грн
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Пенсійний фонд України повідомив, що станом на 1 липня цього року загальна чисельність пенсіонерів в країні становила 10,3 мільйона осіб. Середній розмір пенсії — 6 410,17 грн. Із загальної кількості пенсіонерів 2,8 млн — це працюючі пенсіонери, які отримують у середньому 6 974,61 грн.

Розподіл пенсіонерів за видами пенсій:

  • За віком — 72,82%
  • За інвалідністю — 14,90%
  • У разі втрати годувальника — 6,63%
  • За вислугу років — 5,09%
  • Соціальні пенсії — 0,52%
  • Довічне утримання суддів — 0,04%

Розподіл за розмірами пенсій:
У порівнянні з минулим роком, відбулось суттєве зменшення частки пенсіонерів, які отримують виплати у розмірі менше 3 000 грн:

  • До 3 000 грн — 3,71% (проти 26,14% у 2024 році)
  • Від 3 001 до 4 000 грн — 31,95%
  • Від 4 001 до 5 000 грн — 20,48%
  • Від 5 001 до 10 000 грн — 29,05%
  • Понад 10 000 грн — 14,81% (зростання з 12,48% у 2024 році)

Таким чином, у 2025 році спостерігається помітна тенденція до зменшення кількості пенсіонерів із мінімальними виплатами та збільшення частки тих, хто отримує пенсії понад 3 001 грн.

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