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Пенсионный фонд заявил, что в Украине уменьшилась доля пенсионеров с выплатами до 3 тысяч грн

20:40, 19 июля 2025
Более 10 миллионов пенсионеров: Пенсионный фонд обнародовал данные о пенсионных выплатах.
Пенсионный фонд заявил, что в Украине уменьшилась доля пенсионеров с выплатами до 3 тысяч грн
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Пенсионный фонд Украины сообщил, что по состоянию на 1 июля текущего года общая численность пенсионеров в стране составила 10,3 миллиона человек. Средний размер пенсии — 6 410,17 грн. Из общего количества пенсионеров 2,8 млн — это работающие пенсионеры, которые получают в среднем 6 974,61 грн.

Распределение пенсионеров по видам пенсий:

  • По возрасту — 72,82%
  • По инвалидности — 14,90%
  • В случае потери кормильца — 6,63%
  • За выслугу лет — 5,09%
  • Социальные пенсии — 0,52%
  • Пожизненное содержание судей — 0,04%

Распределение по размерам пенсий:

По сравнению с прошлым годом, произошло существенное снижение доли пенсионеров, получающих выплаты менее 3 000 грн:

  • До 3 000 грн — 3,71% (против 26,14% в 2024 году)
  • От 3 001 до 4 000 грн — 31,95%
  • От 4 001 до 5 000 грн — 20,48%
  • От 5 001 до 10 000 грн — 29,05%
  • Более 10 000 грн — 14,81% (рост с 12,48% в 2024 году)

Таким образом, в 2025 году наблюдается заметная тенденция к снижению количества пенсионеров с минимальными выплатами и увеличению доли тех, кто получает пенсии свыше 3 001 грн.

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