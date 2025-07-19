Пенсионный фонд заявил, что в Украине уменьшилась доля пенсионеров с выплатами до 3 тысяч грн

Пенсионный фонд Украины сообщил, что по состоянию на 1 июля текущего года общая численность пенсионеров в стране составила 10,3 миллиона человек. Средний размер пенсии — 6 410,17 грн. Из общего количества пенсионеров 2,8 млн — это работающие пенсионеры, которые получают в среднем 6 974,61 грн.
Распределение пенсионеров по видам пенсий:
Распределение по размерам пенсий:
По сравнению с прошлым годом, произошло существенное снижение доли пенсионеров, получающих выплаты менее 3 000 грн:
Таким образом, в 2025 году наблюдается заметная тенденция к снижению количества пенсионеров с минимальными выплатами и увеличению доли тех, кто получает пенсии свыше 3 001 грн.
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