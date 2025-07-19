В Киеве нашли женщину, которая выкрикивала лозунги в поддержку РФ в метро: дело передано в СБУ

В полиции указали, что в дальше с девушкой будут общаться сотрудники СБУ.

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Полицейские привлекли к административной ответственности 25-летнюю жительницу Киева, которая в вагоне красной ветки столичного метро выкрикивала лозунги в поддержку государства-агрессора.

Как сообщили в полиции, видео инцидента появилось в социальных сетях. После установления личности женщины она заявила, что из-за проблем в личной жизни употребила чрезмерное количество алкоголя и не помнит последующих действий.

На девушку составлен административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Санкция этой статьи предусматривает штраф, общественные или исправительные работы, либо административный арест сроком до 15 суток.

В дальнейшем с женщиной будут работать сотрудники Службы безопасности Украины.

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