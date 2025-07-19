Суд в Киеве вынес приговор женщине, которая эксплуатировала свою дочь для изготовления запрещенного контента

Женщина приговорена к 15 годам лишения свободы, такой же срок получил и ее подельник.

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Ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора доказали в суде вину жительницы Киева, которая в течение двух лет эксплуатировала собственную малолетнюю дочь с целью создания запрещенного видеоконтента и последующей его продажи. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Женщина приговорена к 15 годам лишения свободы. Такой же срок получил и ее подельник, а также конфискацию всего имущества — мужчина, которому она передавала ребенка для сексуальной эксплуатации в обмен на деньги. Обоих также обязали выплатить пострадавшей по 300 тысяч гривен морального ущерба.

Следствие установило, что с 2019 по 2021 год женщина снимала на телефон сексуальное насилие над 5-летней дочерью, а затем продавала видео в интернете. Позже она познакомилась с мужчиной и добровольно передала ему ребенка, способствуя ее изнасилованию.

Женщине и ее сообщнику инкриминированы сразу несколько тяжких статей Уголовного кодекса Украины.

Пострадавшая девочка изъята из опасной среды, а мать официально лишена родительских прав.

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