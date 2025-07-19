Шуляк: Из около 1,5 млн договоров аренды жилья более 90% — неофициальные

Глава парламентского комитета Елена Шуляк заявила, что без снижения налоговой нагрузки на арендодателей вывести рынок из тени будет невозможно.

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В Украине ежегодно заключается около 1,5 млн договоров аренды жилья, из которых более 90% — неофициальные. Такая ситуация не только лишает бюджет поступлений, но и тормозит внедрение полноценной жилищной реформы. Об этом заявила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк во время встречи с Украинским советом бизнеса.

По ее словам, принятие законопроекта 12377 — это лишь первый шаг. Успешная реализация реформы требует изменений в десятках законов, в частности о социальном жилье, управлении жилищным фондом и рынке аренды.

В то же время Шуляк подчеркнула, что чрезмерное государственное вмешательство вредит, приведя в пример Аргентину, где жесткое регулирование привело к дефициту жилья и росту цен.

«Там ввели ограничения: минимальный срок договора — три года, запрет валютных расчетов, фиксация стоимости аренды. В результате количество доступных квартир в столице сократилось вдвое, каждая седьмая пустовала, а цены взлетели настолько, что дешевле стало жить в отеле», — пояснила Шуляк. И добавила: только после отмены ограничений рынок начал возвращаться к нормальной работе.

Вместо этого Украина должна идти путем стимулирования добровольной легализации аренды. В частности, снижение налоговой нагрузки на арендодателей — один из ключевых шагов. Сейчас совокупное налогообложение составляет 23% (НДФЛ + военный сбор), и это не способствует выходу рынка из тени.

«Должна быть определенная фиксированная ставка. Раньше называли цифру в 5%, но о 5% мы точно не договоримся. Но хотя бы 5% плюс военный сбор — тогда уже можно будет говорить предметно», — отметила Шуляк.

Также обсуждается идея налогообложения цифровых платформ, таких как Booking или Airbnb, что поспособствует легализации части рынка.

На законодательном уровне, пояснила Елена Шуляк, уже есть четкий план действий по социальной аренде в контексте жилищной реформы и неотъемлемо связанной с ней детенизации рынка аренды. Прежде всего, это:

• принятие законопроекта 12377;

• подготовка законопроекта о социальном жилье;

• разработка законопроекта об управлении жилищным фондом;

• пакет изменений для рынка аренды.

Однако, резюмировала народный депутат, без изменения системы налогообложения эффективной социальной аренды не будет.

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