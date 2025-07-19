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Елена Шуляк опровергла, что жилищная реформа лишит военных права на жилье

13:05, 19 июля 2025
Елена Шуляк заверила, что жилищная реформа не отменяет гарантий для военных, а наоборот – вводит прозрачные механизмы получения жилья в собственность, на период службы или через финансовые программы.
Елена Шуляк опровергла, что жилищная реформа лишит военных права на жилье
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Военные не потеряют право на жилье после принятия жилищной реформы — наоборот, появятся четкие и прозрачные механизмы обеспечения. Об этом заявила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк в комментарии СМИ.

По ее словам, законопроект 12377, принятый в первом чтении, предусматривает переход к современной жилищной политике с акцентом на прозрачность и доступность. Он не отменяет специальные гарантии для военных — наоборот, позволяет получать жилье в собственность, во временное пользование как служебное или через финансово-кредитные механизмы.
«Никаких норм о принудительном выселении после завершения службы в законе нет. Вопросы жилищных прав военных остаются в сфере действия отдельного закона, который и дальше будет регулировать эти гарантии», — подчеркнула Шуляк и отметила, что ко второму чтению документ будет доработан с учетом предложений силовых структур — именно для того, чтобы учесть все особенности службы военных, полиции и спасателей.

Что меняется:

  • Законопроект заменяет Жилищный кодекс 1983 года, который, несмотря на мифы, не давал права на бесплатное жилье в собственность.
  • Вводятся четкие механизмы получения жилья:

– в собственность — через отдельную государственную программу для категорий, имеющих на это право по действующему законодательству;
– во временное пользование — как служебное жилье на период службы;
– через финансово-кредитные механизмы — в том числе ипотеку, аренду с правом выкупа, социальные программы.

«Наша цель — обеспечить доступ к жилью не только через льготы, а через понятные и адресные инструменты. Главное, чтобы эти механизмы работали без коррупции», — акцентировала Елена Шуляк.

Кто еще сможет получить жилье:

Программы социальной аренды и аренды с выкупом будут доступны не только для военных, но и для внутренне перемещенных лиц, молодых семей, многодетных и малообеспеченных. Основным критерием станет доход, а не формальный статус.

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