Трамп подписал первый в истории США закон о криптовалюте

Президент США Дональд Трамп подписал федеральный закон Genius Act, регулирующий рынок стейблкоинов, обеспеченных долларом.

Источник фото: Win McNamee/Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп подписал первый в стране федеральный закон, регулирующий обращение стейблкоинов — криптоактивов, обеспеченных долларом. Закон открывает путь к легализации цифровых долларов и создает новые правила криптоиндустрии в США. Документ под названием Genius Act («Закон о гениальности») глава государства назвал «гигантским шагом к закреплению американского доминирования в глобальных финансах и криптотехнологиях». Об этом пишет Bloomberg.

«Закон создает четкую и простую регуляторную структуру, которая раскроет потенциал стейблкоинов, обеспеченных долларом. Это, возможно, самая крупная финтех-революция со времен появления самого интернета», — заявил Трамп во время церемонии подписания в Белом доме.

Новый закон устанавливает требования к эмитентам стейблкоинов — компании должны обеспечивать резервы в виде краткосрочных казначейских облигаций или других активов, контролируемых государственными регуляторами. По словам представителей Минфина США, документ должен повысить уверенность инвесторов, способствовать инновациям и укрепить глобальные позиции доллара.

«Это закрепляет статус доллара как мировой резервной валюты. Потеря этой роли — все равно что проиграть мировую войну», — подчеркнул Трамп.

Законодательство стало ключевой частью «Недели криптовалют», которую Трамп объявил ранее. Документ прошел Палату представителей при широкой двухпартийной поддержке. Несмотря на сопротивление части республиканцев, требовавших запретить Федеральной резервной системе выпуск собственной цифровой валюты, законопроект был принят после политических договоренностей.

Также Трамп назначил венчурного капиталиста Дэвида Сакса из Craft Ventures LL первым советником Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.