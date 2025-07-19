Как обменять водительское удостоверение в 2025 году — пошаговая инструкция

Какие правила действуют сейчас и как все сделать правильно.

Источник фото: hsc.gov.ua

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В 2025 году более четверти всех обращений в сервисные центры МВД касаются именно обмена водительского удостоверения. Как сообщает МВД, с января этой услугой уже воспользовались более 308 тысяч украинцев.

Причины обмена бывают разными: износ, потеря, повреждение или просто желание обновить документ. В то же время водительское удостоверение в Украине выполняет не только функцию подтверждения навыков вождения — многие украинцы используют его как удобную ID-карту, в том числе в условиях боевых задач.

Важно знать:

• В Украине можно иметь только одно действующее водительское удостоверение.

• При каждом обмене или восстановлении удостоверения человек получает новый документ с другой серией и номером.

• Старое удостоверение автоматически теряет силу — независимо от того, было ли оно пластиковым или электронным.

• Срок действия водительского удостоверения — 30 лет, а для тех, кто получает его впервые — 2 года.

Пошаговая инструкция, как обменять удостоверение, представлена в видео ниже:

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