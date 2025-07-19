Як обміняти посвідчення водія у 2025 році – покрокова інструкція

У 2025 році понад чверть усіх звернень до сервісних центрів МВС стосуються саме обміну посвідчення водія. Як повідомляє МВС, з січня понад 308 тисяч українців вже скористалися цією послугою.
Причини обміну бувають різними: зношення, втрата, пошкодження чи просто бажання оновити документ. Водночас посвідчення водія в Україні виконує не лише функцію підтвердження навичок водіння — багато українців використовують його як зручну ID-картку, зокрема і в умовах бойових завдань.
Важливо знати:
Покрокова інструкція, як обміняти посвідчення, у відеоформаті нижче:
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