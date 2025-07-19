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Як обміняти посвідчення водія у 2025 році – покрокова інструкція

13:59, 19 липня 2025
Які правила діють зараз і як все зробити правильно.
Як обміняти посвідчення водія у 2025 році – покрокова інструкція
Джерело фото: hsc.gov.ua
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У 2025 році понад чверть усіх звернень до сервісних центрів МВС стосуються саме обміну посвідчення водія. Як повідомляє МВС, з січня понад 308 тисяч українців вже скористалися цією послугою.

Причини обміну бувають різними: зношення, втрата, пошкодження чи просто бажання оновити документ. Водночас посвідчення водія в Україні виконує не лише функцію підтвердження навичок водіння — багато українців використовують його як зручну ID-картку, зокрема і в умовах бойових завдань.

Важливо знати:

  • В Україні можна мати лише одне чинне посвідчення водія.
  • При кожному обміні чи відновленні посвідчення особа отримує новий документ з іншими серією та номером.
  • Старе посвідчення автоматично втрачає чинність — незалежно від того, чи було воно пластиковим, чи електронним.
  • Строк дії посвідчення водія — 30 років, а для тих, хто отримує його вперше — 2 роки.

Покрокова інструкція, як обміняти посвідчення, у відеоформаті нижче:

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посвідчення водія сервісний центр МВС

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