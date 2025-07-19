Як обміняти посвідчення водія у 2025 році – покрокова інструкція

Які правила діють зараз і як все зробити правильно.

Джерело фото: hsc.gov.ua

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У 2025 році понад чверть усіх звернень до сервісних центрів МВС стосуються саме обміну посвідчення водія. Як повідомляє МВС, з січня понад 308 тисяч українців вже скористалися цією послугою.

Причини обміну бувають різними: зношення, втрата, пошкодження чи просто бажання оновити документ. Водночас посвідчення водія в Україні виконує не лише функцію підтвердження навичок водіння — багато українців використовують його як зручну ID-картку, зокрема і в умовах бойових завдань.

Важливо знати:

В Україні можна мати лише одне чинне посвідчення водія .

. При кожному обміні чи відновленні посвідчення особа отримує новий документ з іншими серією та номером .

. Старе посвідчення автоматично втрачає чинність — незалежно від того, чи було воно пластиковим, чи електронним.

— незалежно від того, чи було воно пластиковим, чи електронним. Строк дії посвідчення водія — 30 років, а для тих, хто отримує його вперше — 2 роки.

Покрокова інструкція, як обміняти посвідчення, у відеоформаті нижче:

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