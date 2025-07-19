Палата представників США підтримала продовження військової допомоги Україні

Більшість членів Палати представників Конгресу США переважною більшістю голосів підтримали продовження військової допомоги Україні, відхиливши спробу її заблокувати.
Відповідне рішення підтримали 353 конгресмени, проти виступили 76.
Про це повідомив конгресмен-республіканець Дон Бейкон.
«Сьогодні вранці Палата представників переважною більшістю голосів «за» проголосувала за продовження надання військової підтримки Україні, проголосувавши 353 проти 76», — вказав він.
Марджорі Тейлор Грін – республіканка від штату Джорджія – запропонувала поправку № 116 до частини А звіту Палати представників 119-199 до Закону про асигнування Міністерства оборони на 2026 рік (HR 4016). Вона мала на меті заборонити використання будь-яких коштів для допомоги Україні. Палата представників відхилила її переважною більшістю голосів 353 проти 76, що дозволяє продовжити підтримку.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про укладення угоди з НАТО щодо постачання американської зброї Україні.
Озброєння буде виготовлено у США, але оплачувати його мають європейські партнери.
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