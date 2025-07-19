Палата представників США підтримала продовження військової допомоги Україні

Нижня частина конгресу США проголосувала за видатки Пентагону на 2026 рік, які передбачають можливість військової допомоги Україні.

Джерело фото: Corbis

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Більшість членів Палати представників Конгресу США переважною більшістю голосів підтримали продовження військової допомоги Україні, відхиливши спробу її заблокувати.

Відповідне рішення підтримали 353 конгресмени, проти виступили 76.

Про це повідомив конгресмен-республіканець Дон Бейкон.

«Сьогодні вранці Палата представників переважною більшістю голосів «за» проголосувала за продовження надання військової підтримки Україні, проголосувавши 353 проти 76», — вказав він.

Марджорі Тейлор Грін – республіканка від штату Джорджія – запропонувала поправку № 116 до частини А звіту Палати представників 119-199 до Закону про асигнування Міністерства оборони на 2026 рік (HR 4016). Вона мала на меті заборонити використання будь-яких коштів для допомоги Україні. Палата представників відхилила її переважною більшістю голосів 353 проти 76, що дозволяє продовжити підтримку.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про укладення угоди з НАТО щодо постачання американської зброї Україні.

Озброєння буде виготовлено у США, але оплачувати його мають європейські партнери.

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