Палата представителей США поддержала продолжение военной помощи Украине

Большинство членов Палаты представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов поддержали продолжение военной помощи Украине, отклонив попытку ее заблокировать.
Соответствующее решение поддержали 353 конгрессмена, против выступили 76.
Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Дон Бейкон.
«Сегодня утром Палата представителей подавляющим большинством голосов «за» проголосовала за продолжение оказания военной поддержки Украине — 353 против 76», — указал он.
Марджори Тейлор Грин — республиканка от штата Джорджия — предложила поправку № 116 к части А отчета Палаты представителей 119-199 к Закону о ассигнованиях Министерству обороны на 2026 год (HR 4016). Она предполагала запрет на использование любых средств для помощи Украине. Палата представителей отклонила ее подавляющим большинством голосов — 353 против 76, что позволяет продолжить поддержку.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил о заключении соглашения с НАТО по поставкам американского вооружения Украине.
Оружие будет производиться в США, но оплачивать его должны европейские партнеры.
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