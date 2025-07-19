Палата представителей США поддержала продолжение военной помощи Украине

Нижняя палата Конгресса США проголосовала за расходы Пентагона на 2026 год, которые предусматривают возможность военной помощи Украине.

Источник фото: Corbis

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Большинство членов Палаты представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов поддержали продолжение военной помощи Украине, отклонив попытку ее заблокировать.

Соответствующее решение поддержали 353 конгрессмена, против выступили 76.

Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Дон Бейкон.

«Сегодня утром Палата представителей подавляющим большинством голосов «за» проголосовала за продолжение оказания военной поддержки Украине — 353 против 76», — указал он.

Марджори Тейлор Грин — республиканка от штата Джорджия — предложила поправку № 116 к части А отчета Палаты представителей 119-199 к Закону о ассигнованиях Министерству обороны на 2026 год (HR 4016). Она предполагала запрет на использование любых средств для помощи Украине. Палата представителей отклонила ее подавляющим большинством голосов — 353 против 76, что позволяет продолжить поддержку.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил о заключении соглашения с НАТО по поставкам американского вооружения Украине.

Оружие будет производиться в США, но оплачивать его должны европейские партнеры.

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