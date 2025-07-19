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Нотариат для украинцев за границей: в каких странах уже доступна новая онлайн-услуга от МИД

11:52, 19 июля 2025
Подать заявление можно в любое время через систему «е-Консул».
Нотариат для украинцев за границей: в каких странах уже доступна новая онлайн-услуга от МИД
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Министерство иностранных дел Украины с 1 июля запустило пилотный проект, который предусматривает автоматизированную процедуру подачи документов для совершения нотариальных действий. Таким образом, украинцы за границей теперь могут подавать заявления на нотариальные действия онлайн через систему «е-Консул», сообщил министр иностранных дел Андрей Сыбига.

Как рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, новый сервис уже работает в 40 дипломатических учреждениях мира и значительно упрощает процесс оформления документов.

Как это работает:

  • подать заявление можно в любое время через систему «е-Консул»;
  • пользователи загружают необходимые документы и получают автоматические подсказки по их заполнению;
  • после проверки заявки консул формирует нотариальный документ;
  • далее заявитель лично подписывает его в консульстве во время заранее забронированного визита.

Эта цифровая услуга призвана сделать нотариальные процедуры более доступными, особенно для украинцев, проживающих далеко от консульств или посольств.

Граждане Украины уже имеют доступ к этому пилотному проекту в посольствах Украины в Австралии, Алжире, Анголе, Аргентине, Ботсване, Вьетнаме, Гане, Эфиопии, Индии, Индонезии, Катаре, Кении, КНР, генконсульствах в Гуанчжоу и Шанхае, посольствах в Конго, Корее, Кот-д’Ивуаре, Кубе, Кувейте, Латвии, Малайзии, Марокко, Мексике, Мозамбике, ОАЭ, Омане, ЮАР, Перу, Руанде, Саудовской Аравии, Сенегале, Сингапуре, Таиланде, Тунисе, Чили, Японии, генконсульствах в Милане, Гамбурге и Гданьске.

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МИД нотариус граница

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