Определены 10 стратегических целей МВД: Игорь Клименко озвучил приоритеты безопасной Украины

Министр внутренних дел очертил основные направления работы ведомства под его руководством.

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко представил 10 ключевых стратегических целей, которые должны обеспечить безопасность, оборону и восстановление государства. По его словам, МВД — это не только о правопорядке, это система, которая в условиях войны, помимо основ безопасности, стала частью обороны и восстановления.

Среди приоритетов — развитие безопасности в громадах, гуманитарное разминирование, современная граница, противодействие преступности, забота о ветеранах системы, цифровизация сервисов и законодательная трансформация.

Основные цели МВД:

Безопасность в громадах — расширение сети полицейских офицеров, офицеров-спасателей, Центров безопасности, запуск Службы 112 и проекта по образовательной безопасности. Развитие гражданской защиты — модернизация систем оповещения, укрытий и усиление возможностей ГСЧС. Гуманитарное разминирование — Офис противоминной деятельности, Центр разминирования, реестр опасных территорий, развитие подводного разминирования, стандартизация операторов в сотрудничестве с международными партнерами. Публичная безопасность — новая концепция безопасного пространства через видеомониторинг, аналитику, превентивные меры. Современная граница — строительство защищенной границы с технологиями контроля, противодействие контрабанде, укрепление рубежей с агрессором. Безопасность на дорогах — новая культура ответственности через образование, контроль, цифровые решения. Противодействие преступности — акцент на наркопреступлениях, кибермошенничестве, нелегальном обороте оружия. Человек — в центре — помощь ветеранам, открытие протезного центра, поддержка детей защитников, поиск пропавших без вести. Сервисные услуги — цифровизация, запуск приложения «Е-запись», увеличение числа экзаменаторов, интеграция услуг в «Дию». Законодательная трансформация — адаптация к стандартам ЕС, защита прав человека, укрепление институциональной способности.

«Мы знаем, что делать дальше», — подчеркнул Игорь Клименко.

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