Практика судов
  1. В Украине

Определены 10 стратегических целей МВД: Игорь Клименко озвучил приоритеты безопасной Украины

11:34, 19 июля 2025
Министр внутренних дел очертил основные направления работы ведомства под его руководством.
Определены 10 стратегических целей МВД: Игорь Клименко озвучил приоритеты безопасной Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко представил 10 ключевых стратегических целей, которые должны обеспечить безопасность, оборону и восстановление государства. По его словам, МВД — это не только о правопорядке, это система, которая в условиях войны, помимо основ безопасности, стала частью обороны и восстановления.

Среди приоритетов — развитие безопасности в громадах, гуманитарное разминирование, современная граница, противодействие преступности, забота о ветеранах системы, цифровизация сервисов и законодательная трансформация.

Основные цели МВД:

  1. Безопасность в громадах — расширение сети полицейских офицеров, офицеров-спасателей, Центров безопасности, запуск Службы 112 и проекта по образовательной безопасности.
  2. Развитие гражданской защиты — модернизация систем оповещения, укрытий и усиление возможностей ГСЧС.
  3. Гуманитарное разминирование — Офис противоминной деятельности, Центр разминирования, реестр опасных территорий, развитие подводного разминирования, стандартизация операторов в сотрудничестве с международными партнерами.
  4. Публичная безопасность — новая концепция безопасного пространства через видеомониторинг, аналитику, превентивные меры.
  5. Современная граница — строительство защищенной границы с технологиями контроля, противодействие контрабанде, укрепление рубежей с агрессором.
  6. Безопасность на дорогах — новая культура ответственности через образование, контроль, цифровые решения.
  7. Противодействие преступности — акцент на наркопреступлениях, кибермошенничестве, нелегальном обороте оружия.
  8. Человек — в центре — помощь ветеранам, открытие протезного центра, поддержка детей защитников, поиск пропавших без вести.
  9. Сервисные услуги — цифровизация, запуск приложения «Е-запись», увеличение числа экзаменаторов, интеграция услуг в «Дию».
  10. Законодательная трансформация — адаптация к стандартам ЕС, защита прав человека, укрепление институциональной способности.

«Мы знаем, что делать дальше», — подчеркнул Игорь Клименко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД правительство Кабинет Министров Украины Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для граждан определенных государств будет упрощен порядок получения украинского гражданства — подписан закон о множественном гражданстве

Государства, граждане которых получают гражданство Украины в упрощенном порядке, будет определять Кабмин.

ГСА продолжает закупать в суды «хлам», офисная техника и судейские мантии низкого качества – судья

Проблема качества обеспечения судов не решается годами.

«Все равны, но некоторые равнее других» – как члены Высшего совета правосудия проходили собеседования с ВККС

Реальностью стала ситуация, когда сначала члены ВСП проголосовали за членов ВККС, а затем члены ВККС проголосовали за членов Совета правосудия.

Деньги, за счет которых можно было бы повысить зарплату аппаратам судов, будут направлены на финансирование Общественного совета международных экспертов – ГСА

На время участия членов Общественного совета международных экспертов в процедурах отбора судей ВАКС им устанавливается вознаграждение в размере должностного оклада судьи Верховного Суда.

На должность генерального директора ГП «Информационные судебные системы» объявлен конкурс

С претендентами на должность директора ГП «ИСС» состоятся собеседования.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України