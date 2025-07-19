Визначено 10 стратегічних цілей МВС: Ігор Клименко озвучив пріоритети безпечної України

11:34, 19 липня 2025
Міністр внутрішніх справ окреслив головні напрями роботи відомства під його керівництвом.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко представив 10 ключових стратегічних цілей, які мають забезпечити безпеку, оборону та відновлення держави. За його словами, МВС — це не лише про правопорядок, це система, яка в умовах війни, крім основи безпеки, стала частиною оборони та відновлення
Серед пріоритетів — розвиток безпеки в громадах, гуманітарне розмінування, сучасний кордон, протидія злочинності, піклування про ветеранів системи, цифровізація сервісів та законодавча трансформація.
Основні цілі МВС:
- Безпека в громадах — розширення мережі поліцейських офіцерів, офіцерів-рятувальників, Центрів безпеки, запуск Служби 112 та проєкту з освітньої безпеки.
- Розвиток цивільного захисту — модернізація оповіщення, укриттів і зміцнення можливостей ДСНС.
- Гуманітарне розмінування — Офіс протимінної діяльності, Центр розмінування, реєстр небезпечних територій, розвиток підводного розмінування, стандартизація операторів у співпраці з міжнародними партнерами.
- Публічна безпека — нова концепція безпечного простору через відеомоніторинг, аналітику, превентивні заходи.
- Сучасний кордон — будівництво захищеного кордону з технологіями контролю, протидія контрабанді, укріплення рубежів з агресором.
- Безпека на дорогах — нова культура відповідальності через освіту, контроль, цифрові рішення.
- Протидія злочинності — зосередженість на наркозлочинах, кібершахрайствах, нелегальному обігу зброї.
- Людина — в центрі — допомога ветеранам, відкриття протезного центру, підтримка дітей захисників, пошук зниклих безвісти.
- Сервісні послуги — цифровізація, запуск застосунку «Е-запис», збільшення екзаменаторів, інтеграція послуг у «Дію».
- Законодавча трансформація — адаптація до стандартів ЄС, захист прав людини, зміцнення інституційної спроможності.
«Ми знаємо, що робити далі», — наголосив Ігор Клименко.
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