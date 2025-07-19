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Визначено 10 стратегічних цілей МВС: Ігор Клименко озвучив пріоритети безпечної України

11:34, 19 липня 2025
Міністр внутрішніх справ окреслив головні напрями роботи відомства під його керівництвом.
Визначено 10 стратегічних цілей МВС: Ігор Клименко озвучив пріоритети безпечної України
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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко представив 10 ключових стратегічних цілей, які мають забезпечити безпеку, оборону та відновлення держави. За його словами, МВС — це не лише про правопорядок, це система, яка в умовах війни, крім основи безпеки, стала частиною оборони та відновлення

Серед пріоритетів — розвиток безпеки в громадах, гуманітарне розмінування, сучасний кордон, протидія злочинності, піклування про ветеранів системи, цифровізація сервісів та законодавча трансформація.

Основні цілі МВС:

  1. Безпека в громадах — розширення мережі поліцейських офіцерів, офіцерів-рятувальників, Центрів безпеки, запуск Служби 112 та проєкту з освітньої безпеки.
  2. Розвиток цивільного захисту — модернізація оповіщення, укриттів і зміцнення можливостей ДСНС.
  3. Гуманітарне розмінування — Офіс протимінної діяльності, Центр розмінування, реєстр небезпечних територій, розвиток підводного розмінування, стандартизація операторів у співпраці з міжнародними партнерами.
  4. Публічна безпека — нова концепція безпечного простору через відеомоніторинг, аналітику, превентивні заходи.
  5. Сучасний кордон — будівництво захищеного кордону з технологіями контролю, протидія контрабанді, укріплення рубежів з агресором.
  6. Безпека на дорогах — нова культура відповідальності через освіту, контроль, цифрові рішення.
  7. Протидія злочинності — зосередженість на наркозлочинах, кібершахрайствах, нелегальному обігу зброї.
  8. Людина — в центрі — допомога ветеранам, відкриття протезного центру, підтримка дітей захисників, пошук зниклих безвісти.
  9. Сервісні послуги — цифровізація, запуск застосунку «Е-запис», збільшення екзаменаторів, інтеграція послуг у «Дію».
  10. Законодавча трансформація — адаптація до стандартів ЄС, захист прав людини, зміцнення інституційної спроможності.

«Ми знаємо, що робити далі», — наголосив Ігор Клименко.

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