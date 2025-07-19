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Податкова пояснила, як задекларувати і не платити податки двічі з іноземних доходів

13:23, 19 липня 2025
Українцям нагадали про обов’язок декларувати іноземні доходи: як це зробити та уникнути подвійного оподаткування.
Податкова пояснила, як задекларувати і не платити податки двічі з іноземних доходів
Джерело фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Податкова служба України нагадала, що фізичні особи-резиденти зобов’язані декларувати доходи, тобто всі надходження, отримані як на території України, так і за її межами. Іноземні доходи підлягають оподаткуванню в Україні. Такі доходи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб (18%) та військовим збором — 1,5% до кінця 2024 року, а з 2025-го — вже 5%.

Суми, отримані у валюті, мають бути перераховані у гривню за курсом НБУ на дату нарахування чи отримання.

Як подати декларацію:

Особи, які отримали іноземні доходи, зобов’язані подати річну декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня наступного року. Зробити це можна:

  • поштою (не пізніше ніж за 5 днів до кінцевої дати подання),
  • онлайн — через Електронний кабінет платника з використанням електронного підпису.

Податки потрібно сплатити до 1 серпня того ж року.

Можливість уникнути подвійного оподаткування:

Іноземні податки можуть бути зараховані до сплати в Україні. Для цього необхідно надати довідку з іноземної податкової про суму сплаченого податку, об’єкт оподаткування. Документ має бути легалізованим, якщо інше не передбачено міжнародними угодами.

Якщо довідки немає, можна звернутися до української податкової із заявою про перенесення строку подання декларації — до 31 грудня наступного року.

При цьому сума іноземного податку не повинна перевищувати розмір зобов’язань в Україні.

Що з іноземною допомогою:

Допомога, отримана від іноземних урядів чи благодійних організацій у зв’язку з війною, не оподатковується. Вона не враховується до загального доходу до моменту скасування воєнного стану. Якщо громадянин отримував лише таку допомогу, подавати декларацію не потрібно. Якщо ж були інші доходи, вони підлягають декларуванню відповідно до загального порядку.

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