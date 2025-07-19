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Для пенсіонерів, людей з інвалідністю та осіб без права на пенсію продовжили програму додаткових виплат

12:47, 19 липня 2025
Не всі пенсіонери автоматично підпадають під програму.
Для пенсіонерів, людей з інвалідністю та осіб без права на пенсію продовжили програму додаткових виплат
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Уряд України спільно з Всесвітньою продовольчою програмою продовжив дію програми підтримки для пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю продовжено до кінця липня. Йдеться про щомісячні додаткові виплати. Загалом допомогу отримують понад 315 000 людей, а загальна сума виплат щомісяця становить близько 216 мільйонів гривень.

Виплати нараховуються автоматично — заяву подавати не потрібно. Вони надходять тим самим способом, як і пенсія або соціальна допомога (на картку чи через Укрпошту).

Допомога передбачена для:

  • пенсіонерів, які отримують менше 3250 грн на місяць (включно з доплатами);
  • людей з інвалідністю, які не мають права на пенсію;
  • одержувачів держсоцдопомоги, які проживають у визначених регіонах.

Не всі пенсіонери автоматично підпадають під програму. Виплати призначаються лише тим, хто відповідає чітко визначеним критеріям.

Один із ключових критеріїв — відсутність інших видів допомоги (зокрема міжнародної або для ВПО), а також проживання в регіонах, де тривають або тривали бойові дії.

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